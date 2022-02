Sedmi februar 2022 bo šel v zgodovino olimpijskih iger. Na srednji skakalnici v Džangdžjakovu so namreč izpeljali premierno tekmo mešanih ekip na ZOI, po kateri so se zlatega odličja razveselili Slovenci.

Urša Bogataj, Nika Križnar, Peter Prevc in Timi Zajc so na tekmi, ki so jo zaznamovale številne diskvalifikacije, zanesljivo opravili z nasprotniki. Drugo Rusijo so za seboj pustili za več kot 110 točk, tretjo Kanado, ki je izkoristila neustrezno opremo Norvežank, Nemke, Japonke in Avstrijke, pa za več kot 150 točk. Slovenci bi, tudi če ne bi bilo nobene diskvalifikacije v ekipah, ki so se uvrstile v finale, zmagali. Najverjetneje bi na drugem mestu končala Japonska.

"Dvakrat, ne le enkrat zaslužena"

"Mislim, da bi bilo tudi brez vseh diskvalifikacij popolnoma enako. Mi smo naredili tako prednost, uprizorili smo šolo skokov, če lahko tako rečem. Prikazali so osem lepih skokov, zato tudi taka prednost. Na koncu je bila ta olimpijska kolajna dvakrat zaslužena, ne samo enkrat," se je nove zlate kolajne in še tretje na teh olimpijskih igrah (Urša Bogataj in Nika Križnar sta bili na posamični tekmi na srednji skakalnici 1. in 3.) razveselil glavni trener ženske reprezentance Zoran Zupančič.

"Morda sem se pri sebi malo bal za Uršo, ker telo po takem vrhunskem dosežku, ki ga je dosegla pred dvema dnevoma, lahko drugače odreagira. A današnja dva skoka sta bila še bolj sproščena, res je bilo veselje gledati," je dodal Zupančič, ki se bo z varovankami v kratkem vrnil v domovino. Za skakalke je namreč tekmovalnega dela olimpijskih iger konec.

Peter Prevc je po bolečem četrtem mestu na posamični tekmi osvojil premierno olimpijsko zlato, s katerim je zaokrožil komplet olimpijskih odličij. Foto: Anže Malovrh/STA

"Lahko smo samo ponosni, da imamo ekipo, ki nam jo vsi preostali zavidajo"

Na drugi strani moško falango čakata še dva boja za kolajne. A najprej se ustavimo pri današnji mešani ekipni tekmi.

Peter Prevc je z zlatom zaokrožil olimpijski komplet kolajn, Timi Zajc pa se veseli premiernega olimpijskega odličja.

"Zdi se mi, da je bilo po eni strani zelo sproščeno, ker sva zaupala fantoma in dekletoma, po drugi strani pa je najtežje biti v vlogi favorita. Če ne bi dobili zlate kolajne, bi bilo razočaranje. Biti v vlogi favorita je precej bolj stresno kot napadati iz ozadja. Predvsem sem vesel, da so zdržali ta stres in opravili osem dobrih skokov. Lahko smo samo ponosni, da imamo ekipo, ki nam jo vsi preostali zavidajo," je za Televizijo Slovenija povedal glavni trener moškega dela Robert Hrgota.

Upa, da je s kolajno z ramen padlo nekaj bremena

Ta bo kaj kmalu misli usmeril proti veliki skakalnici, na kateri skakalce čakata še posamična in ekipna tekma. "Jutri bosta fanta opravila manjši trening, da osvežita noge, preostali pa so že danes opravili glavni trening. Po takem dnevu je težko, a treba bo čim prej preklopiti. Imamo samo en prost dan, v sredo že začnemo na veliki skakalnici, kjer nas čaka nov neizprosen boj. Videli smo, da smo zelo močni. Upam in želim si, da je po teh kolajnah padlo nekaj bremena, da lahko fantje na veliki skakalnici pokažejo skoke, ki jih sami od sebe in tudi mi od njih pričakujemo," je dodal Hrgota.

Posamična tekma na veliki napravi bo v soboto, 12. februarja, ekipna pa v ponedeljek, 14. februarja.