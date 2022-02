Bera slovenskih medalj na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu se je po suvereni zmagi Nike Križnar, Timija Zajca, Urše Bogataj in Petra Prevca na tekmi mešanih ekip povečala na tri. Prav vse so skakalne in pri vseh je pomembno vlogo odigral tudi nekdanji dobitnik bronaste ekipne skakalne olimpijske medalje Robert Kranjec, ki skrbi za drese naših zlatih skakalcev in skakalk.

Takoj po koncu bogate kariere je Robert Kranjec zagrizel v jabolko, ki so mu ga ponudili v slovenski skakalni družini. Že med svojo športno potjo je veliko preučeval skakalne drese, po njenem koncu pa znanje dodobra nadgradil. Zdaj gredo skakalni dresi naših najboljših skakalcev in skakalk čez njegove roke in zanj ni lepše nagrade za opravljeno delo kot to, da je naša skakalna flota med najboljšimi v zraku. Na olimpijskih igrah celo najboljša, kar so dokazali na tekmi mešanih ekip, Urša Bogataj in Nika Križnar pa še z zlatom in bronom na posamični tekmi. Žal mu je, da je Petru Prevcu zmanjkalo pol metra, da bi imel okoli vratu novo odličje s posamične preizkušnje.

Ob zlati medalji Urše Bogataj in bronasti Nike Križnar so ob zahvaljevanju večkrat omenili tudi vaše ime. Komu vse pripravljate drese?

Vsem, razen Špeli Rogelj. Vesel sem. Še toliko bolj, ker sem tudi sam nekaj prispeval zraven. Pomagam, kolikor se da, da je vse skupaj čim bolje narejeno. Ko sem sam na tekmah, jih poskušam še drugače podpirati.

Na tekmi mešanih ekip je bila prava drama z dresi. Ali ste bili kaj prestrašeni, da bi bil lahko diskvalificiran tudi kateri od naših tekmovalcev?

Mogoče sem malce bil. Tam imajo Gašperja, ki jim zoži drese, če je potrebno. Kar se je zgodilo, je sramota za olimpijske igre in skoke. Da se to dogaja na tekmi mešanih ekip … Morali bi jih opozoriti. To ni dobro za ta šport. Ne strinjam se s tistimi, ki so odgovorni za to. Bolno je, kar se je zgodilo.

Slovenska štiriperesna deteljica - Timi Zajc, Peter Prevc, Nika Križnar in Urša Bogataj - je na zimskih olimpijskih igrah na tekmi mešanih ekip osvojila zlato medaljo. Foto: Guliverimage

Diskvalifikacije so bile le v ženskih vrstah. Verjetno so dekleta z istimi dresi nastopila že na posamični tekmi pred dvema dnevoma, zato je vse skupaj še toliko bolj čudno.

Krožijo govorice, da so se trenerji med seboj zbadali. To se preprosto ne dela na takšen način. To ni športno. Takanašijevo (Sara Takanaši, op. a.) bodo na Japonskem pojedli.

Koliko ste se v soboto razveselili zlate medalje Urše Bogataj in bronaste Nike Križnar?

Zelo vesel sem bil, da je dekletoma uspelo. Mislim, da so rezultati skakalk dali zagon fantom. Na mali napravi so dobro skakali. Petru je žal zmanjkalo pol metra. Zlata kolajna na tekmi mešanih ekip mu je povrnila vse za nazaj. Za tistega pol metra. Imamo olimpijsko prvakinjo, prvake. Upam, da bodo šli fantje mirno na veliko skakalnico.

Kako težko vam je bilo pri srcu, ko je Petru Prevcu zmanjkalo vsega pol točke do brona?

Tako močno, kot sem bil prejšnji dan vesel ob uspehu deklet, sem bil naslednji dan razočaran. Vzameš si pol ure za žalovanje, nato gre življenje naprej. To je šport. Moral bi skočiti pol metra dlje. Po bitki je lahko biti glasen. Z mojega zornega kota je prikazal dva fantastična skoka.

Urša Bogataj in Nika Križnar sta dva dneva pred tem osvojili zlato in bronasto medaljo na posamični preizkušnji na igrah v Pekingu. Foto: Anže Malovrh/STA

Slovenija je dokazala, da je skakalna velesila. Ko ste sami skakali, zadeve v skokih še niso bile tako urejene, kot je videti zdaj. Tudi sami ste orali ledino.

Mislim, da je glede na to, koliko truda vlagamo v to, tudi sami tekmovalci, vse skupaj odlično. Na strani Smučarske zveze Slovenije je, da bo znala to izkoristiti, kar zadeva sponzorje.

Verjetno je slovenska reprezentanca prav zaradi dobrih predstav deklet in fantov še bolj pod drobnogledom drugih reprezentanc. V tej sezoni smo lahko videli, da so tuje nacije dosegle, da so morali skakalci, ki tekmujejo s skakalnimi okovji Petra Slatnarja, ta umakniti. Kako gledate na to, da nas poskušajo zaustaviti?

To ni nič novega. Že od nekdaj je tako. Ko sem imel sam odlično sezono, sem bil na 38 tekmah kar 28-krat "izžreban" za kontrolo dresa. Druge nacije igrajo na to noto. Nemci in Avstrijci so v ozadju. Kot skakalec moraš to čim prej odmisliti in se prepustiti. Veš, da imaš dres narejen po pravilih. Material se razteguje, kar je povsem normalno, potem pa se ga šiva. Če bi dali mene za kontrolorja opreme, bi jih pol pometal ven. Na delih telesa so namreč dresi preveliki. V današnjem primeru bi bilo treba dati le opozorilo, ne pa, da na tak način loviš skakalke.

Robert Kranjec nenehno razmišlja, kako bi še izboljšal skakalne drese naših zlatih orlov in zlatih sov. Foto: Urban Urbanc/Sportida Na zimskih olimpijskih igrah ste tudi sami osvojili bronasto medaljo na ekipni tekmi z Damjanom Frasom, Primožem Peterko in Petrom Žonto. So spomini še sveži?

Med zimskimi olimpijskimi igrami se spomnim na tisto tekmo in osvojitev medalje. Na televiziji se predvajajo posnetki, piše se o tem. Lepo je to videti.

Za konec še pogled proti naslednjima preizkušnjama na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu. Pred fanti sta še posamična in ekipna tekma na veliki napravi. Kakšna je vaša napoved?

Mislim, da so fantje zelo močni. Danes so pokazali, da gredo lahko mirno na tekmo. Vseh pet fantov se bo udarilo med seboj za štiri prosta mesta. Upam, da bodo iz tega potegnili le pozitivno. V takšnih bojih namreč rasteš in posledično dviguješ drugega. Smo v veliki prednosti. Ekipna tekma bo prav tako zanimiva. Boj za medalje bo zelo oster.