Nemška sankača še do tretjega zaporednega zlata v moških dvojcih

Nemška sankača Tobias Wendl in Tobias Arlt sta danes osvojila tretji zaporedni naslov olimpijskih prvakov v disciplini moških dvojcev v sankanju. Sta prvi dvojec v zgodovini, ki mu je to uspelo. Z drugim mestom sta nemški uspeh dopolnila Toni Eggert in Sascha Benecken, tretja pa sta bila Avstrijca Thomas Steu in Lorenz Koller.

Wendl in Arlt sta v prvi od dveh voženj s časom 58,255 sekunde postavila rekord proge v Jančingu. Najboljši čas sta imela tudi v drugi vožnji, in sicer 58,299 sekunde. Skupni čas je znašal 1:56,554 minute.

Svoja reprezentančna kolega Eggerta in Beneckena sta ugnala zgolj za 99 tisočink. Avstrijska dvojica Steu/Koller pa je zaostala nekaj več kot pol sekunde.

Zmagovalca imata tako že po pet zlatih olimpijskih medalj, že v četrtek pa bosta imela priložnost za šesto. V štafeti bodo Nemci branili dva zaporedna naslova, ki so ju osvojili v Sočiju in Pjongčangu.

Nemški sankači na ZOI v Pekingu kažejo močno prevlado. Slavili so v vseh treh disciplinah, ki so bile doslej na programu iger. V posamični konkurenci je namreč med moškimi zmagal Johannes Ludwig, med ženskami pa Natalie Geisenberger. Do izenačitve podviga izpred osmih let, ko so slavili v vseh štirih disciplinah, jim tako manjka le še zmaga v štafeti.