V sredo je norveška srca ogrel 21-letni Birk Ruud. Pokazal je mojstrstvo v akrobatskih skokih z velike skakalnice in se na enem od najbolj nenavadnih prizorišč teh zimskih olimpijskih iger veselil zlate medalje. V parku Big Air Shougang, zgrajenem na mestu nekdanje jeklarne, kjer skakalnico obkrožajo zapuščeni industrijski objekti in nepregledna sivina, je bil tako suveren, da si je olimpijski naslov zagotovil že pred zadnjim skokom!

Park Big Air Shougang je postavljen v neposredni bližini zapuščenih industrijskih objektov. Foto: Reuters

V disciplini big air se namreč za končni rezultat upoštevata dva najboljša od treh skokov, ki pa morata biti različna po rotaciji ali smeri. Norvežan se je tako izkazal, da si je že pred zadnjim (tretjim) skokom prislužil neulovljivo prednost. Za zadnji skok, v katerem ni mogel več ničesar izgubiti, se je tako domislil novega trika, saj je med skokom razvil norveško zastavo. Na koncu je zbral 187,75 točke, skoraj pet več od drugouvrščenega Američana Colbyja Stevensona (183), zelo uspešno sredo v akrobatskih skokih z velike skakalnice za Skandinavce pa je dopolnil Šved Henrik Harlaut (181), ki je osvojil bronasto odličje.

"Oče, z menoj si"

Ko je Ruud pred kamerami proslavljal izjemen dosežek, je izkoristil trenutek medijske pozornosti, dvignil rokav in usmeril pogled na zlato zapestnico. Takrat je dejal: ''Oče, z menoj si,'' in se dotaknil svojega srca. Zapestnica ima neprecenljivo vrednost, saj mu jo je tik pred smrtjo podaril hudo bolan oče. ''Želel sem se mu zahvaliti in mu sporočiti, da sem z njim,'' je v pogovoru za SCMP zaupal novopečeni olimpijski zmagovalec, ki se je tako ganljivo poklonil pokojnemu očetu.

Presrečni olimpijski prvak Birk Ruud se je po veliki zmagi poklonil pokojnemu očetu. Foto: Reuters

''Nikoli ga niso zanimali moji rezultati. Z njimi se ni obremenjeval, želel je le, da sem srečen. Če bi me zdaj videl, kako sem zadovoljen in kako sem uresničil svoj cilj, bi bil oče zares srečen,'' se je po olimpijskem naslovu poklonil osebi, ki jo še kako pogreša v svojem življenju.

Smrt očeta prekinila niz uspešnih rezultatov

Ko ga je oče Oivind julija 2020 zbudil sredi noči in mu povedal, da se njegovo življenje zaradi hude bolezni bliža koncu, je mladi norveški športnik doživel hud šok. Čeprav se je vsa družina Ruud trudila, da bi ustavila zahrbtno bolezen, rak ni pokazal milosti. Oče je devet mesecev pozneje umrl. Ruud je pred tem veljal za rojenega zmagovalca. Dvakrat je bil najboljši na znamenitih Winter X Games, v svetovnem pokalu je zmagal na treh tekmah.

Ruud je v tretjem skoku, ko je že vedel, da bo prejel zlato medaljo, med skokom razvil norveško zastavo. Foto: Reuters

Potem ko je ostal brez očeta, je na najvišji stopnički svetovnega pokala stal le še enkrat. Misli so mu begale drugam, dva meseca pred olimpijskimi igrami pa mu je ponagajalo še zdravje, saj je moral zaradi poškodbe kolena začasno prekiniti priprave. Stanje se je vendarle izboljšalo, tako da je odpotoval v Peking, kjer je na skakalnici, postavljeni ob štirih industrijskih hladilnih stolpih, pokazal dovršene skoke, za katere si je prislužil visoke ocene. Najvišje izmed vseh nastopajočih.