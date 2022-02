Spremljajte vrhunce ZOI, kjerkoli že ste

Na zadnjih olimpijskih igrah, ki so leta 2018 potekale v Pjongčang v Južni Koreji, so naši športniki domov prinesli dve medalji. Za prvo medaljo je s srebrom poskrbel Jakov Fak, drugo slovensko medaljo pa je predzadnji dan v Pjongčangu osvojil Žan Košir. Koliko medalj se bomo lahko razveselili letos, bomo seveda vedeli šele ob zaključku olimpijskih iger. Pogledali pa smo, v katerih disciplinah se nam lahko letos nasmehne sreča ter kdo so slovenski športniki, ki bi lahko stali na olimpijskih stopničkah.

Jakov Fak – Pokljuka 2021 Foto: Guliverimage

Biatlon je že postregel z dvema olimpijskima odličjema

Za biatlonce je v Pekingu na voljo enajst kompletov odličij, po pet v moški in ženski konkurenci, en za mešane štafete. Slovenija že ima dve biatlonski olimpijski medalji. Leta 2014 v Sočiju je bron na zasledovanju osvojila Teja Gregorin, Jakov Fak pa je bil štiri leta pozneje v Pjongčangu srebrn. Tudi letos se nam morda obetajo stopničke v biatlonu. Zanje je več kandidatov, zagotovo pa med njimi tudi letos izstopa Jakov Fak, ki za Slovenijo nastopa od leta 2009.

Od Petre Majdič do Anamarije Lampič

V Pekingu se bodo tekmovalci v smučarskem temu potegovali za dvanajst kompletov odličij, šest za moške in šest za ženske. Podobno kot pri biatlonu se tudi tu Slovenija do zdaj lahko pohvali z dvema medaljama. Bron v smučarskem teku sta osvojili Petra Majdič leta 2010 v Vancouvru ter Vesna Fabjan leta 2014 v Sočiju.

Anamarija Lampič Foto: Guliverimage

Tokrat bomo ob gledanju tekem smučarskega teka lahko navijali za kar devet slovenskih športnikov. Glede na dosedanje uspehe velike obete predstavlja še posebej Anamarija Lampič, ki bi se lahko zelo dobro odrezala v disciplini posamično ter v ekipnem šprintu v kombinaciji z Evo Urevc.

Slovenski ponos zimskih športov – smučarski skoki

Smučarski skoki imajo v srcih slovenskih navijačev že od nekdaj posebno mesto. Slovenski skakalci so z olimpijskih iger do zdaj prinesli štiri odličja, Peter Prevc srebro s srednje skakalnice v Sočiju leta 2014, ekipa (Primož Peterka, Robert Kranjec, Peter Žonta, Damjan Fras) bron iz Salt Lake Cityja 2002, v času Jugoslavije pa ekipa (Primož Ulaga, Matjaž Zupan, Matjaž Debelak, Miran Tepeš) srebro iz Calgaryja leta 1988, Debelak pa še posamični bron prav tako iz Calgaryja. Kdo nas bo najbolj razveselil tokrat? Za odgovor na to vprašanje bomo seveda morali še malce počakati, a obeti so dobri za kar nekaj naših tekmovalcev.

Anže Lanišek Foto: Guliverimage

Poleg Nike Križnar, ki je z nedavno zmago v Willingenu, kjer je poletela kar neverjetnih 151 metrov, postavila svoj osebni, slovenski in celo nov uradni svetovni ženski rekord, imata dobre možnosti za zmago tudi Ema Klinec in Urša Bogataj. V moški konkurenci trenutno še posebej izstopa Anže Lanišek, ki je z zadnjimi rezultati na tekmah v Titisee-Neustadtu poskrbel za veliko veselje Slovencev. Ne pozabimo na tekmo mešanih ekip in ekipno tekmo moških. Slovenska skakalna ekipa v sestavi Urša Bogataj, Ema Klinec, Cene Prevc in Anže Lanišek je bila namreč zanesljiva zmagovalka mešane ekipne na olimpijski generalki v Willingenu.

Deskanje na snegu so izumili v ZDA

Športna disciplina, ki izvira iz šestdesetih let, se je na olimpijske igre prebila komaj v letu 1998. Ne glede na kratko zgodovino tega športa pa imamo v Sloveniji že kar tri medalje. Prinesel nam jih je Žan Košir. Na olimpijskih igrah v Sočiju je osvojil srebrno medaljo v paralelnem slalomu in bronasto v paralelnem veleslalomu. Tudi v Pjongčangu je v paralelnem veleslalomu zasedel tretje mesto. Bo prav Žan Košir ponovno poskrbel za veselje? Sodeč po letošnjih predstavah v svetovnem pokalu ima dobre možnosti za medaljo tudi Tim Mastnak.

Tim Mastnak Foto: Guliverimage

Za Slovenijo najuspešnejša disciplina

Žan Kranjec Foto: Guliverimage

Samo v času samostojne države so slovenske smučarke in smučarji osvojili kar sedem medalj (dve zlati, dve srebrni in tri bronaste). Tina Maze je v Sočiju leta 2014 v veleslalomu in smuku prismučala edini zlati. V Pekingu bodo v alpskem smučanju podelili 11 kompletov odličij, pet v moški konkurenci, pet v ženski in eno za mešano ekipno tekmo. Med drugimi slovenskimi tekmovalci se bo za stopničke boril tudi Žan Kranjec, ki se je že na zadnjih zimskih olimpijskih igrah spogledoval z možnostjo, da bi postal prvi Slovenec po Juretu Koširju, ki bi v alpskem smučanju osvojil olimpijsko odličje. Morda pa mu bo uspelo tokrat.