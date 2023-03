V spanju umrl nekdanji svetovni prvak

Glavni trener ruske reprezentance Aleksander Pongilski je razkril, da je Pavel Krotov utrpel možgansko krvavitev, potem ko mu je med spanjem v petek zvečer počila krvna žila, kar je bilo zanj usodno, poročajo tuji mediji.

Predstavniki ruske smučarske zveze prostega sloga so ob tem sporočili: "Številni ljudje se Pavla spominjajo kot prijazne, osebne in pogumne osebe. Družini, sorodnikom in sodelavcem Pavla Krotova izrekamo globoko in iskreno sožalje."

Krotov je leta 2021 osvojil naslov svetovnega prvaka v ekipni preizkušnji smučanja prostega sloga, osvojil pa je tudi bron na posamični preizkušnji. 46-krat je nastopil v svetovnem pokalu, zbral je šest uvrstitev na stopničke in dve zmagi. Nastopil je na dvoje olimpijskih igrah v Sočiju in Pjongčangu.