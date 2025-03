Švicarji pobrali zlate kolajne tudi v krosu

Švicarski alpski smučarji so bili na svetovnem prvenstvu v Saalbachu najuspešnejša reprezentanca, na svetovnem prvenstvu v Engadinu pa je po njenih poteh šla tudi švicarska ekipa v krosu. Ta je pobrala vse možne zlate medalje, svetovna prvaka sta postala Fanny Smith in Ryan Regez, ki sta bila najboljša tudi v ekipni konkurenci.

Za Fanny Smith, ki je v posamični konkurenci v finalu premagala Kanadčanko Coutney Hoffos in Nemko Danielo Meier, je to po letu 2013 drugo posamično zlato odličje na prvenstvih, na katerih je osvojila še pet kolajn drugega leska.

Za Ryana Regeza, olimpijskega prvaka iz Pekinga, ki je na drugem in tretjem mestu pustil Nemca Tobiasa Müllerja in Japonca Ryoja Sugaija, je to prva kolajna na prvenstvih.

Na prvenstvu je nastopil tudi naslednik Filipa Flisarja Daniel Šmid, a se ni izkazal, v konkurenci 43 tekmovalcev je zasedel 41. mesto.

V ekipni konkurenci je bila druga Francija in tretja Italija.

Švica je v ženski konkurenci po zaslugi Mathilde Gremaud osvojila tudi zlato kolajno v snežnem parku, v moški konkurenci je bil v tej disciplini najboljši Norvežan Birk Ruud, v disciplini grbine sta zmagala Japonec Ikuma Hiroshima in Francozinja Perrine Laffont, v paralelnih grbinah pa Kanadčan Mikael Kingsbury in Američanka Jaelin Kauf.

Na prvenstvu v prostem slogu bodo zdaj štiri dnevi premora, nato pa bodo tekmovali še v akrobatskih skokih in snežnem žlebu.

