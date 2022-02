Hrvatje se čudijo: Sosedje nas bodo kmalu prehiteli

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski športniki so na zimskih olimpijskih igrah zbrali še enkrat več olimpijskih medalj kot hrvaški. Kaj pa v skupnem seštevku s poletnimi? Foto: Guliverimage

"Hrvaška se hvali, da je velesila, a sosedje nas bodo kmalu prehiteli," se glasi naslov na hrvaški spletni strani Večernji list, kjer so se lotili analize slovenskih športnih uspehov. "Slovenija na zimskih olimpijskih igrah blesti. Za zdaj imajo že 22 medalj, kar je še enkrat več od Hrvaške," poroča omenjeni portal.

Fenomen slovenskega športa vedno znova zbuja zanimanje tuje javnosti. Pred kratkim so na televizijskem programu France 3 predvajali oddajo Mi, Evropejci (Nous les Européens), ki je bila v celoti posvečena Sloveniji in njenim športnim uspehom, zdaj so uspehe slovenskih športnikov pod drobnogled vzeli tudi pri hrvaškem Večernjem listu.

Foto: zajem zaslona

"Slovenski športniki pravkar uživajo v svojih najboljših olimpijskih igrah. V Peking so odpotovali z željo po dveh ali treh medaljah, zdaj pa jih imajo že pet po štirih tekmovalnih dneh, od tega dve zlati," poroča omenjeni portal. Več zlatih imajo le Norvežani, Švedi, Nizozemci, Kitajci in Nemci.

Portal še posebej izpostavlja uspeh slovenskih skakalk in skakalcev, ki so na teh igrah osvojili že tri olimpijske medalje (dve zlati in eno bronasto). Prav smučarskim skokom članek posveča največ pozornosti.

"Slovenija ima kar 100 skakalnih naprav, v Kranju je tudi športna gimnazija, kjer skakalci lepo usklajujejo svoje športne in šolske obveznosti, podobne športne gimnazije ali pa vsaj športni oddelki so tudi v vsaki slovenski regiji," slovenski sistem dela v športu hvali hrvaški portal.

Veselje v slovenskem ženskem skakalnem taboru. Foto: Anže Malovrh/STA

Več sistematičnosti v slovenskem športu

"Vse to govori o precej večji sistematičnosti kot v našem športu. Hvalimo se, da smo športni narod, v resnici pa smo samo nogometni narod, medtem ko so vse drugo zgolj dobro zastavljeni projekti, ki izvirajo iz talenta naših otrok, družinskega entuziazma in profesionalne genialnosti, ki jo premorejo trenerji, kot so Kostelić, Rudić, Bralić, Červar ...

Pristojno ministrstvo in hrvaški olimpijski komite se sicer trudita, a imajo težavo, saj je Hrvaška država, kjer se znotraj Evropske unije najmanj vlaga v šport. To, da se vlaga v olimpijski komite, je preširoko zastavljeno. Namesto da bi se enkrat za vselej odločili, v katere športe bomo vlagali in kateri bodo ostali na ravni rekreacije," predlaga novinar Dražen Brajdić iz Večernjeg lista.

"In če že tako malo vlagamo, potem bi lahko vsaj povečali število ur športne vzgoje v šoli. Zdaj imamo le dva, Slovenci pa tri (in želijo jih imeti vsak delovnik), zato se ne smemo čuditi dnevu, ko nas bodo Slovenci, od katerih imamo dvakrat več prebivalcev, prehiteli v skupnem seštevku števila olimpijskih medalj. Trenutno smo v zelo tesnem vodstvu (52-50)," je še izpostavil Brajdić.

Ivica in Janica Kostelić sta skupaj osvojila kar 10 od 11 hrvaških medalj z zimskih olimpijskih iger. Foto: Bojan Puhek

Kar 10 od 11 hrvaških zimskih medalj v družini Kostelić

In če je razmerje v številu olimpijskih medalj na poletnih in zimskih olimpijskih igrah med Slovenijo in Hrvaško dokaj izenačeno, pa slovenski športniki močno vodijo v številu osvojenih medalj na zimskih igrah.

Osvojili so jih že 22, kar je še enkrat več od hrvaških, pri čemer je treba izpostaviti, da sta večino hrvaških, kar deset od 11, osvojila sestra in brat Janica in Ivica Kostelić ter da ima Janica toliko zlatih medalj kot vsi slovenski (zimski) športniki skupaj. Štiri.

Zanimivo je, da je edino hrvaško zimsko olimpijsko medaljo izven družine Kostelić osvojil biatlonec Jakov Fak, ki od sezone 2010/2011 nastopa za Slovenijo. Leta 2010 je na igrah v Vancouvru osvojil bron.

