Slovaško-ameriški spopad s pridihom slovenskega

Po dobrem ekipnem uspehu slovenskih alpskih smučark na prvem preizkusu olimpijskih iger v veleslalomu bodo imele v noči na sredo novo priložnost za dober izid. V ospredju bo najverjetneje tudi obračun najboljših smučark sveta, Američanke Mikaele Shiffrin in Slovakinje Petre Vlhove, ki sta bili po ponedeljkovem veleslalomu močno razočarani.

Sedmo mesto Mete Hrovat je po treh tekmah v alpskem smučanju v hribih na območju Jančinga najboljši izkupiček slovenskih smučarjev. Že v noči na sredo bodo imele štiri Slovenke priložnost, da ta dosežek še izboljšajo. V ospredju bo predvsem v tej sezoni konstantna Ana Bucik, ki ima letos najboljših slalomski izid iz Kranjske Gore, kjer je bila peta. Dobro je nastopila tudi v veleslalomu, kjer je končala tik za najboljšo deseterico. Večje načrte ima za slalomsko tekmo.

"Pred slalomom smo imeli še en trening. Počutim se vsak dan boljše, ne bom sicer rekla, da je počutje optimalno. Sem pa na veleslalomu dobila lep vpogled, kaj bo treba narediti, če bom želela doseči najboljša mesta. Zelo pomembno bo čisto smučanje, vsak zdrs vzame ogromno časa in zato upam, da bo smučanje čim bolj tekoče," je pred drugo tekmo na olimpijskih igrah dejala šesta slalomistka svetovnega pokala.

Meta Hrovat je bila v veleslalomu sedma. Foto: Reuters

Na štartu bodo poleg Bucikove še Meta Hrovat, Andreja Slokar in Neja Dvornik. Slalomska forma Hrovate je v zadnjem času pod želeno ravnijo, na zadnjih treh tekmah v svetovnem pokalu se ni prebila v finalno vožnjo. Je pa bila to v preteklosti tudi disciplina velikega veselja za dvakratno mladinsko slalomsko svetovno prvakinjo v letih 2018 in 2019 ter bronasto na zimskih olimpijskih igrah mladih leta 2016.

24-letna Slokarjeva in 21-letna Dvornikova pa sta olimpijski debitantki. Slokarjeva je bila v slalomu najboljša povsem na začetku sezone s četrtim mestom v Leviju. Lani v Cortini d'Ampezzo je navdušila s petim mestom na slalomu na svetovnem prvenstvu, na katerem Slovenci niso posegli višje. Lani je osvojila tudi slalomski seštevek evropskega pokala. Slovenija je sicer do zdaj dvakrat slavila olimpijsko kolajno alpskih smučark. Leta 1988 je Mateja Svet v Calgaryju osvojila srebro, Katja Koren pa je šest let pozneje v Lillehammerju okoli vratu dobila bronasto odličje.

Kam lahko poseže Andreja Slokar? Foto: Matevž Peršin/Olimpijski komite Slovenije

V ospredju obračun med Vlhovo in Shiffrinovo

Čeprav smo na olimpijskih igrah že večkrat bili priče velikih presenečenj, pa bo v noči na sredo na slalomu zagotovo v ospredju dvoboj najboljših slalomistk sezone, Slovakinje Petre Vlhove in Američanke Mikaele Shiffrin, ki sta bili po veleslalomski tekmi zelo razočarani. Shiffrinova je tekmo končala že po nekaj zavojih v prvi vožnji, Vlhova, ki je celotno sezono posvetila pripravam na olimpijske igre, pa je osvojila zanjo skromno 14. mesto. A najboljši alpski smučarki svetovnega pokala sta v tej sezoni v slalomu še nepremagljivi. Na sedmih tekmah sta si razdelili sedem zmag.

A olimpijska tekma je zgodba zase. Dodaten dejavnik prinaša v svetovnem pokalu še nepreizkušena proga ter seveda posebna snežna podlaga, ki so jo v celoti naredili iz umetnega snega. Ekstremen mraz ob nizki zračni vlažnosti je hkrati poskrbel, da je ta tehnični sneg zelo suh, ob tem pa veter iz puščave Gobi nosi droben pesek, tako da nekateri smučarji snežno podlago primerjajo z brusnim papirjem.

Petra Vlhova in Mikaela Shiffrin sta v tej sezoni svetovnega pokala v slalomu brez konkurence. Foto: Guliverimage

26-letna Shiffrinova je leta 2014 osvojila zlato v slalomu in leta 2018 v veleslalomu. V svetovnem pokalu je zbrala 47 slalomskih zmag, kar je največ v obeh konkurencah, na svetovnih prvenstvih je bila štirikrat prvakinja. Če bi zmagala v sredo, bi se izenačila s Švicarko Vreni Schneider, ki je edina do zdaj dvakrat stopila na slalomski Olimp (1988, 1994). Po enem redkih odstopov je Shiffrinova dejala, da ne bo točila solz, ker bi šlo za izgubo energije: "Moja najboljša možnost za naslednje tekme je, da grem naprej, da se ponovno zberem."

A kljub izjemnim dosežkom Shiffrinove bo status prve favoritinje nosila njena slovaška tekmica. V tej sezoni v slalomu slabša kot druga še ni bila. Kar petkrat je zmagala, dvakrat pa je končala na drugi stopnički. Vlhova, ki napada zgodovinsko prvo zimsko olimpijsko kolajno za Slovaško, s 14. mestom na veleslalomu ni bila niti najmanj zadovoljna. "Imela sem težave s prilagajanjem na sneg. Nisem mogla vsiliti svojega načina smučanja, svojega ritma." A Slovakinja je pripravljen za slalom: "Gre za različni disciplini, zato sem pripravljena na boj," je še sporočila Vlhova.

Slalom se bo začel v noči na sredo ob 3.15 po slovenskem času, finalna vožnja pa bo na sporedu ob 6.45.

