V živo: Mayer pred tretjim olimpijskim zlatom, kaj pa Slovenci?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Štartna lista in rezultati tekme v živo.



Jančing, olimpijski superveleslalom (po nastopu 40-ih):



1. Matthias Mayer (Avt) 1:19,94

2. Ryan Cochrane-Siegle (ZDA) +0,04

3. Aleksander Aamodr Kilde (Nor) +0,42

4. Smiseth Adrian Sejersted (Nor) +0,74

5. Vincent Kriechmayr (avt) +0,76

6. Romed Baumann (Nem) +1,16

5. Vincent Kriechmayr (avt) +0,76

6. James Crawford (Kan) +0,85

7. Romed Baumann (Nem) +1,16

8. Andreas Sander (Nem) +1,27

9. Blaise Giezendanner (Fra) +1,32

10. Trevor Philp (Kan) +1,40

...

20. Boštjan Kline (Slo) +2,61

23. Nejc Naraločnik (Slo) +3,14

Odstop: Miha Hrobat, Marco Odermatt, Beat Feuz, Christof Innerhofer ...

2. Ryan Cochrane-Siegle (ZDA) +0,043. Aleksander Aamodr Kilde (Nor) +0,424. Smiseth Adrian Sejersted (Nor) +0,745. Vincent Kriechmayr (avt) +0,766. Romed Baumann (Nem) +1,165. Vincent Kriechmayr (avt) +0,766. James Crawford (Kan) +0,857. Romed Baumann (Nem) +1,168. Andreas Sander (Nem) +1,279. Blaise Giezendanner (Fra) +1,3210. Trevor Philp (Kan) +1,40...Odstop: Miha Hrobat, Marco Odermatt, Beat Feuz, Christof Innerhofer ...

Avstrijski smučar Matthias Mayer je osvojil svojo tretjo zlato olimpijsko kolajno. Pred osmimi leti je bil zlat na smuku v Sočiju, pred štirimi leti na superveleslalomu v Pjongčangu, zdaj pa star 31 let še zlat na superveleslalomu na igrah v Pekingu. V zgornjem delu proge Skala je naredil napako, nato pa z izvrstnim smučanjem v spodnjem delu nadoknadil 23 stotink zaostanka za Norvežana Aleksandrom Aamodtom Kildejem in v cilju prvega favorita tekme prehitel za 42 stotink. Pozneje se je mednju uvrstil še Američan Ryan Cochrane-Siegle. Zaostal je za vsega štiri stotinke, kar je najmanjša razlika med zlatim in srebrnim na moških olimpijskih superveleslalomih.

Aleksander Aamodt Kilde Foto: Reuters Za 29-letnega Kildeja je bron sicer prva olimpijska kolajna, a v letošnjem svetovnem pokalu je dobil tri smuke in tri superveleslalome, tako je v Peking prišel z mnogo višjimi cilji. Na superveleslalomu je še večje razočaranje doživel Švicar Marco Odermatt, ki je odstopil. Že v zgornjem delu pa se je odstop pripetil tudi njegovemu rojaku Beatu Feuzu, ki je dan prej na smuku osvojil svojo prvo olimpijsko zlato kolajno.

Miha Hrobat Foto: Reuters Superveleslalom je to zimo najslabša slovenska disciplina. Edine točke je osvojil Martin Čater, ki pa ga v Pekingu zaradi pozitivnega testa na koronavirus ni. Če je Boštjan Kline na ponedeljkovem smuku z 10. mestom dosegel najboljšo slovensko smukaško uvrstitev na olimpijskih igrah, pa je bil tokrat daleč od najboljše superveleslalomske. To ima Tomaž Čižman, ki je bil na devetem mestu na igrah v Calgaryju 1988. Kline je bil že ob prihodu v cilj z dvema sekundama in 61 stotinkami zaostanka na 19. mestu.

Alpski smučarji bodo igre nadaljevali v četrtek s superkombinacijo.