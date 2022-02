Zlato za dekle in hčerki, srebro za tragično umrlega kolega

Nekdanji švicarski smučar, zdaj pa že tri desetletja snovalec smukaških prog Bernhard Russi je olimpijsko progo Skala v Jančingu sedem let načrtoval na tak način, da bi ustrezala njegovemu rojaku Beatu Feuzu. Izkušenemu Švicarju je pri 34 letih v bogati zbirki zmag in kolajn manjkala samo še zlata olimpijska kolajna. In res se je razpletlo po željah Švicarjev. Feuz je ponedeljkov olimpijski smuk dobil deset stotink pred še enim veteranom, 41-letnim Johanom Clareyjem, in 16 stotink pred avstrijskim favoritom Matthiasom Mayerjem. "Ne morem si zamisliti nič lepšega od tega, da bom domov odletel z zlato kolajno okrog vratu," je v eni prvih izjav dejal Feuz. Postal je četrti Švicar z olimpijskim smukaškim zlatom. Pred njim je to uspelo Russiju leta 1972, Pirminu Zurbriggnu leta 1988 in Didierju Defagu pred dvanajstimi leti. Beat sicer živi na Tirolskem v Avstriji.

Pred leti veliko težav s poškodbami kolena

Feuz v svetovnem pokalu nastopa že od decembra 2006, ko je imel 19 let. Tisto sezono je postal svetovni mladinski prvak v smuku, kombinaciji in superveleslalomu. Nato pa so se začele težave. Naslednji dve sezoni je izpustil zaradi strganih kolenskih vezi. V svetovnem pokalu je prvič zmagal marca 2011 na smuku v Kvitfjelu na Norveškem, sezono pozneje pa dvakrat v smuku in dvakrat v superveleslalomu. Bil je drugi v skupnem seštevku sezone 2011/2012. Nova zvezda alpskega smučanja je bila rojena.

A veselje ni trajalo dolgo. Ob koncu sezone je obnovil poškodbo kolena. Bil je operiran, med poletnimi pripravami pa je prišlo do zatekanja in notranjih krvavitev. Izpustiti je moral naslednjo tekmovalno zimo. Niti v olimpijski zimi 2013/2014 še ni bil pravi in v Sočiju je bil njegov najboljši rezultat 13. mesto na smuku.

Nihče nima več stopničk v smuku

Najbolje je obvladal smuk na progi, ki jo je zrisal njegov rojak Bernhard Russi. Foto: Reuters Marca 2016 se je vrnil na najvišjo stopničko. Poškodbe kolen so bile končno zgodovina. Do danes je nanizal 16 zmag in 57 uvrstitev na zmagovalni oder v svetovnem pokalu. V smuku je bil na stopničkah 45-krat, kar je rekordni dosežek. Štirikrat je osvojil smukaški globus. Preteklo zimo je dobil oba smuka v Kitzbühelu, enega tudi v tej sezoni. Prav ta je bil zadnji pred igrami v Pekingu. Leta 2017 je postal svetovni prvak v smuku. Prvi olimpijski kolajni je osvojil pred štirimi leti v Pjongčangu: srebro v superveleslalomu in bron v smuku.

Vsi uspehi Beata Feuza



Svetovni pokal:

- 16 zmag (13 v smuku)

- 57 stopničk (45 v smuku)

- 4-krat mali globus v smuku



Svetovna prvenstva:

- zlato v smuku, St. Moritz 2017

- bron v smuku, Beaver Creek 2015

- bron v smuku, Cortina 2021



Olimpijske igre:

- zlato v smuku, Peking 2022

- srebro v superveleslalomu, Pjongčang 2018

- bron v smuku, Pjongčang 2018

"Zmago posvečam dekletu, ki doma skrbi za najini dve hčerki"

"To je eden najboljših trenutkov v moji karieri," je razlagal v ciljnem izteku. Takoj je domov poklical svoje dekle. In pri tem komaj zadrževal solze. Takoj po torkovem superveleslalomu bo odpotoval nazaj v Evropo. "To zmago posvečam svojemu dekletu, ki doma skrbi za vse, za najini dve hčerki, da sem lahko sam na štartu miren in lahko tvegam vse za zmago." Drugič je postal očka pred tremi tedni.

Srebri Clarey še vedno misli na Poissona

Johan Clarey, najstarejši dobitnik olimpijske kolajne Foto: Reuters Nič manj čustven ni bil srebrni Francoz Johan Clarey. Pri 41 letih je osvojil svojo prvo olimpijsko kolajno. Pravzaprav je bil do zdaj na stopničkah v svetovnem pokalu le devetkrat. Ima še srebro s svetovnega prvenstva 2019 (superveleslalom). Srebro je posvetil svojemu rojaku Davidu Poissonu, ki se je smrtno ponesrečil na treningu smuka v Kanadi leta 2017. "Še vedno je v mojem srcu in moji glavi. Ko sem prečkal ciljno črto, sem najprej pomislil nanj."

Pozno shodil, pozno osvojil olimpijsko kolajno

Postal je najstarejši dobitnik olimpijske kolajne v alpskem smučanju (41 let in 29 dni). Prejšnji rekorder je bil Bode Miller, ki je bron v superveleslalomu v Sočiju osvojil, ko je bil star 36 let in 127 dni. Že zadnjih šest let se spogleduje s koncem kariere, a je vztrajal, kar se mu je obrestovalo. Vse v življenju mu je uspelo pozneje kot vrstnikom, je v smehu razlagal v Jančingu. "Mama pravi, da sem potreboval dvakrat več časa, da sem se naučil hoditi in govoriti. Enako se dogaja v moji karieri." Poročil se je pred letošnjo sezono.