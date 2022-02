Goggia že v Jančingu, a nastop še vprašljiv

"Za mano sta dva dežka tedna. Že to, da sem tukaj, je uspeh," je za italijansko televizijo Rai povedala Sofia Goggia. "Okoliščine so, kakršne so. Imam še nekaj časa, a zagotoviti ne moram ničesar, niti nastopa na smuku," je dejala 29-letnica, ki je v torek v Jančingu že stala na smučeh in si ogledala progo Skala.

Poškodovala se je v Cortini konec januarja. Foto: Guliverimage Prva italijanska zvezdnica se je konec januarja hudo poškodovala na superveleslalomski tekmi za svetovni pokal v Cortini d'Ampezzo. Utrpela je zvin kolena in počeno mečnico. Poškodbe je zdravila le s fizioterapijo, saj ji zdravniki niso svetovali operacije.

"Potrudila se bom po najboljših močeh. Žal mi je, da ne morem biti običajna tekmovalna Goggia, a takšne so okoliščine," je še dejala Italijanka, ki je zaradi poškodbe morala izpustiti tudi slovesnost ob odprtju iger na Kitajskem, na kateri bi morala nositi italijansko zastavo.

Tekmovalka iz Bergama je v tej zimi šestkrat zmagala v svetovnem pokalu, od tega na štirih smukih in dveh superveleslalomih, kar je največ med vsemi smučarkami. Trenutno je četrta v skupnem seštevku zime ter vodilna smukačica v seštevku discipline v svetovnem pokalu alpskih smučark.