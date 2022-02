Iz bolnišnice: nasmešek kljub odprtemu zlomu golenice

Po padcu Nine O`Brian je bila ponedeljkova finalna vožnja olimpijskega slaloma za več kot deset minut prekinjena. Ameriška smučarka je potrebovala prevoz v bolnišnico s helikopterjem. V Jančingu je bila operirana, zdaj pa jo bodo na dodatno zdravljenje prepeljali v domovino. "Prepeljali so jo v bolnišnico, kjer so lokalni zdravniki opravili prvotno stabilizacijo noge. Zdaj se bo vrnila v ZDA, kjer jo čakajo nadaljnje preiskave in okrevanje," je sporočila ameriška smučarska zveza.

"Dala sem vse od sebe. Mogoče malo preveč. V glavi se mi vrti ta vožnja. Želim si, da bi zadnja vratca odsmučala drugače. A tukaj pač smo. Sinoči sem bila operirana. Naravnali so mi golenico. Šlo je za odprti zlom," prek Instagrama o svojem stanju poroča O`Brianova. Z nasmeškom, kar je dober znak. "Preostalo bodo uredili v domovini. Za zdaj pa sem v dobrih rokah. Rada bi se zahvalila vsem, ki so poskrbeli zame." Za številna sporočila podpore se je zahvalila tudi domačim, prijateljem in navijačem.