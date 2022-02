Sara Takanaši se je še enkrat opravičila ekipi in vsem, ki so jim stali ob strani, saj so zaradi njene diskvalifikacije ostali brez olimpijske kolajne.

Sara Takanaši se je še enkrat opravičila ekipi in vsem, ki so jim stali ob strani, saj so zaradi njene diskvalifikacije ostali brez olimpijske kolajne. Foto: Reuters

Dogajanje na ponedeljkovi olimpijski tekmi mešanih ekip v smučarski skokih, na kateri je bilo kar pet skakalk zaradi neustrezne opreme diskvalificiranih, še naprej odmeva. Težko bo svojo diskvalifikacijo predelala Japonka Sara Takanaši, ki se je v izteku skakalnice povsem zlomila in z rojaki končala na četrtem mestu. "Vsem, ki so sodelovali pri pripravi na tekmovanje in podpirali ekipo, se opravičujem, da sem jih globoko razočarala," je ena najboljših skakalk vseh časov zapisala na družbenem omrežju.

Dober dan po koncu tekme mešanih ekip na olimpijskih igrah na Kitajskem, ki jo je zaznamovalo pet diskvalifikacij skakalk iz Japonske, Avstrije, Nemčije in Norveške, zmešnjava na olimpijski premieri še vedno močno odmeva v skakalnih krogih.

Še vedno pa je močno potrta japonska šampionka Sara Takanaši, ki je bila zaradi neustreznega dresa diskvalificirana po prvem skoku prve serije. Japonci so se kljub temu uvrstili v finale, v tem pa končali na četrtem mestu. Če diskvalifikacije ne bi bilo, bi postali olimpijski podprvaki, zaostali bi le za slovensko četverico Urša Bogataj, Nika Križnar, Peter Prevc in Timi Zajc.

25-letna Japonka je po diskvalifikaciji padla v neutolažljiv jok in se za neljubi dogodek, ki je odnesel sanje o olimpijskem odličju, ekipi in Japoncem opravičevala v izteku skakalnice, dan zatem pa je čustva in opravičilo prenesla še v zapis na družbenem omrežju.

Takole jo je tolažil Rjoju Kobajaši. Foto: Guliverimage

"Zelo mi je žal, da je japonska ekipa zaradi moje diskvalifikacije izgubila priložnost za kolajno. Žal mi je, da sem s tem povzročila globoko razočaranje vseh, ki so sodelovali pri pripravah na tekmovanje, in vseh, ki so podpirali našo ekipo. Nesporno dejstvo je, da je moja diskvalifikacija vplivala na razplet. Moje opravičilo ne bo spremenilo dejstva, da smo izgubili kolajno, a globoko obžalujem, kar se je zgodilo, in se opravičujem vsem. Zahvaljujem se Juki Ito, Rjojuju Kobajašiju, Jukiju Satu in celotni ekipi, ki me je podpirala do konca, čeprav sem zapravila priložnost za olimpijsko odličje. Najlepša hvala, ker ste me podpirali v tako težki situaciji," je zapisala na Instagramu in dodala, da bi si želela, da takšna tekmovanja ne bi bila tekmovanja zmešnjav, pač pa tekmovanja, na katerih ekipe uživajo.