Diskvalifikacije skakalnih dresov še burijo duhove: spregovorila je stroga kontrolorka

Katharina Althaus (Nemčija), Sara Takanaši (Japonske), Daniela Iraschko-Stolz (Avstrija), Anna Odine Stroem in Silje Opseth (Norveška) so bile skakalke, ki so bile na tekmi mešanih ekip na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu diskvalificirane zaradi dresov.

Posledično so vse te reprezentance ostale brez možnosti uvrstitve na zmagovalni oder. Zlate medalje bi se ne glede na razplet diskvalifikacij veselili v slovenskem taboru. Nika Križnar, Timi Zajc, Urša Bogataj in Peter Prevc so bili daleč premočni za vse in spisali lepo pravljico. Družbo na zmagovalnem odru so jim delali Rusi, največje presenečenje pa so pripravili Kanadčani, ki jim prav tako poveljuje slovenska trenerska zasedba.

"V vseh 11 letih nisem bila diskvalificirana"

Razočaranje in žalost sta bila v taborih največjih nacij, ki jih je doletela diskvalifikacija, velika. Katharina Althaus ni skrivala žalosti po tem, kar se je zgodilo na tekmi mešanih ekip. Pravi, da še nikdar v karieri ni bila diskvalificirana zaradi nepravilnega dresa: "Nimam besed glede odločitev. Naš šport je prejel udarec. Sanje športnikov so se sesule. Žal mi je, vendar v 11 letih nisem bila niti enkrat diskvalificirana."

Foto: Guliverimage

Olimpijska podprvakinja z manjše naprave, na kateri se je vrnila v slovenski sendvič Urše Bogataj in Nike Križnar, je izpostavila pomembnost ponedeljkove tekme mešanih ekip. Prvič je ugledala luč sveta na zimskih olimpijskih igrah, po izključitvah petih skakalk pa je vrgel temno luč na celotno skakalno zgodbo.

"Zelo sem razočaran in jezen. Naredili smo vse, da smo prišli sem in prikazali najboljše skoke. Šokiran sem in ne morem razumeti. Mojega razočaranja se ne da izmeriti. Ne razumem, kako so lahko skozi celotno sezono dresi pravi, zdaj pa je bilo toliko diskvalifikacij. Praktično v vsaki ekipi. Čutim se okradenega za izkušnjo, za katero sem treniral vse življenje," se je čudil njen kolega v ekipi Constantin Schmid.

"S prostim očesom se je videlo, da je dres prevelik. Ena skakalka je imela deset centimetrov prevelik dres ..."

Za skijumping.pl pa je spregovorila kontrolorka opreme Agnieszka Aga Baczkowska, ki je imela stroga merila: "To je bil najtežji dan v zadnjih desetih letih, odkar sem kontrolorka opreme pri FIS."

O tem, ali so bile težave pričakovane, je dejala: "V majhni meri. Pripravljeni smo bili, vendar si nisem mislila, da bo toliko diskvalifikacij. Kot v moškem delu svetovnega pokala, so se začele ekipe pritoževati nad drugimi. Preverili smo drese in niso bili v skladu s pravili. Kje? Ne morem povedati natančnih podatkov za posamezno ekipo. Lahko podam le uradne razloge. Natančne razloge imajo pri diskvalificiranih posameznicah in ekipah."

Kontrolorka Agnieszka Baczkowska je bila po tekmi mešanih ekip na tapeti, ker je diskvalificirala toliko skakalk. Foto: Guliverimage

Večina se zgraža, da se je to zgodilo na zimskih olimpijskih igrah, ki so na vsake štiri leta. Nasploh je bila tekma mešanih ekip prva na igrah pod petimi krogi: "Toliko težje je sprejeti takšne odločitve med igrami. V teh primerih je bil položaj kristalno jasen. Ne govorimo le o centimetru ali pol centimetra prevelikem dresu."

Ali so bili ti dresi, ki so jih nosila dekleta, tisti, s katerimi so skakale na posamični tekmi, Baczkowska ni mogla povedati: "Nimamo sistema, da bi preverjali, ali so dresi isti ali ne. Na posamični tekmi je bilo 70 skokov in nismo mogli pregledati vseh. Kontrola je naključna. Če naredim osem nadzorov opreme med 40 tekmovalkami, je veliko."

O tem, da so bili rezultati meritev opreme absurdni, je dodala: "Kaj naj rečem? Vedno pravim, da se tekmovalke in tekmovalci diskvalificirajo sami, če imajo nepravilno opremo. Naša naloga je, da preverjamo, ali je v skladu s pravili ali ne. Pošteno povedano si nisem mislila, da se bo kaj takega zgodilo na olimpijskih igrah. Verjela sem, da se bodo ekipe pripravile resno. Kakšno mnenje naj imam, če pride tekmovalka na olimpijsko tekmo in ima skakalni dres deset centimetrov prevelik? Oprostite mi, ampak to se vidi že s prostim očesom. To ne spremeni dejstva, da ne bi opravili meritev. Treba jih je, ker moramo rezultate zapisati na papir."