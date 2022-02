"Nekatere zgodbe so pravljične, druge pa naravnost filmske"

"Nekatere zgodbe športnikov so pravljične, druge pa že naravnost filmske," ugotavlja nekdanja deskarka Polona Zupan, ki v času olimpijskih iger v Pekingu redno vstaja sredi noči. V noči na torek, na dan edine olimpijske preizkušnje alpskega sloga, jo je budilka zbudila že ob 3.30. Zupanova je prva predstavnica slovenskega deskanja, ki je nastopala na tekmah svetovnega pokala (takrat še pod okriljem Svetovne deskarske zveze – ISF) in prva, ki se je kvalificirala na olimpijske igre (Nagano 1998). Nad današnjo deskarsko pravljico v Džangdžjakovu je navdušena.

Polona Zupan je prva slovenska deskarka, ki je nastopala na tekmah svetovnega pokala (takrat še pod okriljem Svetovne deskarske zveze – ISF) in ki se je kvalificirala na olimpijske igre (Nagano 1998). Foto: Osebni arhiv Deskarji alpskega sloga so danes dočakali svojo edino priložnost na teh olimpijskih igrah in slovenska ekipa jo je dobro izkoristila. Paralelni veleslalom je slovenski reprezentanci prinesel kar dve olimpijski medalji. Skoraj pričakovano srebro Tima Mastnaka in povsem presenetljivo še bron Glorie Kotnik. Presenetljivo zato, ker pred tem še nikoli ni bila uvrščena višje od četrtega mesta in ker se je komaj dobro vrnila s porodniškega dopusta.

Med tistimi, ki so zaradi kvalifikacij vstali že sredi noči, je bila tudi Polona Zupan, prva slovenska deskarka, ki je nastopala na tekmah svetovnega pokala (takrat še pod okriljem Svetovne deskarske zveze – ISF) in se kvalificirala na olimpijske igre (Nagano 1998), kjer pa se ji je med tekmo zlomila vez in odstopila, sanje o visoki uvrstitvi pa so splavale po vodi. Zanimivo je, da je olimpijska preizkušnja za moške potekala prav na današnji dan, dekleta so se pomerila dva dni pozneje.

Zupanova je orala svetovno deskarsko ledino. Osvojila je naslov evropske prvakinje v deskanju, petkrat zmagala na tekmah svetovnega pokala, takrat še pod okriljem Mednarodne deskarske zveze (ISF), bila dvakrat druga in dvakrat tretja.

Danes 45-letna Zupanova je športno pot sklenila leta 2002, ko je po spletu okoliščin, ki jih ne mara pogrevati, ostala brez nastopa na olimpijskih igrah v Salt Lake Cityju, nove izzive pa našla v družinskem podjetju Vita center v Naklem, kjer se ukvarjajo s prodajo pripomočkov za zdrav razvoj, terapijo in rehabilitacijo otrok. Še vedno smuča in občasno deska (udeležila se je tudi slovesnosti v spomin na pokojnega Marka Grilca, ki je novembra potekala na Voglu), s športom pa se ukvarja vsa njena družina.

Poklicali smo jo za komentar slovenskih deskarskih nastopov na Kitajskem. Slovenski snowboarderji so zbrali že pet olimpijskih medalj. Za tri je poskrbel Žan Košir, Kotnikova in Mastnak pa sta danes prispevala še vsak po eno.

Kdaj ste danes nastavili budilko?

Vsak dan med olimpijskimi igrami vstajamo sredi noči. Danes ob 3.30.

Kako čustveno ste doživeli edino tekmo deskarjev alpskega sloga na teh igrah?

Neverjetno. Vsak športnik ima neko svojo zgodbo. Nekatere so pravljične, druge pa že naravnost filmske. Seveda spremljam Gloriino zgodbo in deskanje na splošno. Vem, kaj pomeni biti mama, doma imam dva najstnika.

Čustven odziv Glorie Kotnik po senzacionalni osvojitvi bronaste olimpijske medalje. Foto: Anže Malovrh/STA

Njen nastop in čustven odziv v cilju je danes navdušil slovenske ljubitelje športa. Si predstavljate, da je največji uspeh v karieri dosegal le leto dni po rojstvu sina?

Olimpijske igre so vedno posebna zgodba. Tudi v smučanju jih te dni lahko spremljamo, seveda pa nobena ni tako posebna kot zgodba Glorie Kotnik. Danes je prikazala zelo konstantne vožnje, ni delala večjih napak, bila je izredno motivirana, in navsezadnje nič ni imela izgubiti.

Poleg tega je danes imela tudi tisti kanček sreče, ki lahko marsikaj spremeni. Če pogledamo Nizozemko Michelle Dekker, do 4. mesta je prišla praktično na račun napak njenih tekmic.

Presrečna sem za Glorio, da na tak lep način, mogoče zaključi tudi kariero.

Iz objav na družbenih omrežjih je opaziti, da se je zadnje obdobje bistveno več kot deskanju posvečala družini … in bila po tej strani rezultatsko povsem neobremenjena.

Kot je že sama povedala, se je na igre prebila skozi šivankino uho, kar pomeni, da sploh ni pričakovala, da se bo uvrstila na igre in ko greš na tekmovanje na tak način, ne gojiš visokih pričakovanj. Poleg tega to niso njene prve olimpijske igre, kar pomeni, da jih je doživljala na popolnoma drugačen način, kot če bi bile to prve igre.

Tim Mastnak je po naslovu svetovnega podprvaka in zmagovalca skupnega seštevka svetovnega pokala v paralelnem veleslalomu, postal še olimpijski podprvak. Foto: Anže Malovrh/STA

Ste Tima Mastnaka pričakovali tik pod vrhom?

Tim Mastnak že več let kaže konstantne vožnje. Res škoda na koncu za napako, ki mu je odnesla zlato. S kančkom sreče bi se morda razpletlo drugače, vendar mislim, da je lahko povsem zadovoljen in vesel tudi srebra.

Mnogo deskarji so poskušali osvojiti olimpijsko medaljo, tudi zmagovalci seštevkov svetovnega pokala, pa jim ni uspelo. No, Timu je. Medalja je vendarle medalja, ne glede na lesk, in mislim, da je je vesel.

Ob prihodu v cilj finalne vožnje se je prijel za glavo. Lahko bi se razpletlo drugače. Foto: Anže Malovrh/STA

Pred njim je zagotovo še nekaj let kariere in če bo vztrajal, zakaj ne bi nove priložnosti iskal že na naslednjih olimpijskih igrah v Cortini leta 2026.

Umetnost pravih športnikov je, da pozabijo na napake in se osredotočijo na pozitivne strani. Meni se je zgodilo, da sem bila v eni sezoni šestkrat četrta, pa so se vsi okrog mene bolj obremenjevali s tem kot jaz. Sama sem se trudila, da sem iz vsake tekme odnesla vožnje.

Omenili ste, da je umetnost pravih športnikov ta, da pozabijo na napake in se osredotočijo na pozitivne strani. Kot bi se že navezali na Žana Koširja, ki je bil deset dni pred tekmo zaradi spleta okoliščin praktično brez pravega treninga, pa je v intervjujih poudarjal, da je skušal tudi iz te situacije potegniti nekaj dobrega.

Žanu je treba čestitati, da je zdržal vse, kar se mu je dogajalo od vstopa na Kitajsko. Še preden je dodobra prišel, so ga že odpeljali v izolacijo. Povedal je, v kako slabih pogojih je živel. Obstaja kar nekaj primerov, predvsem tekmovalk, ki so se dobesedno strle zaradi situacije, on se ni.

Žan Košir je na Kitajskem le redko okusil snežno podlago, saj je zaradi pozitivnega covid testa večino časa preživel v izolaciji. Foto: Anže Malovrh/STA

Letošnje igre so drugačne in šport ni več to, kar je bil. Na žalost na teh igrah ne odloča več samo športna pripravljenost, ampak tudi marsikaj drugega.

Žan je brez dvoma tekmovalec za velike tekme. Zna se skoncentrirati in taktično zelo dobro odpeljati. To je pokazal že večkrat. Spomnimo se samo tekme na Rogli leta 2017, ko je po dolgem premoru zaradi poškodbe spet tekmoval in osvojil medaljo, ali pa na olimpijskih igrah.

Danes pač ni bil njegov dan, tako kot ni bil dan za marsikoga. Številne favoritinje so razočarale.

Rok Marguč, svetovni prvak iz leta, Peking zapušča s 25. mestom in nepozabno izkušnjo zastavonoše na odprtju olimpijskih iger Foto: Anže Malovrh/STA

Kako ocenjujete nastop Roka Marguča? Edini izmed Slovencev se ni prebil v izločilne boje. Na koncu se je moral zadovoljiti s 25. mestom.

Mislim, da se Rok že nekaj sezon bori sam s sabo ali opremo, deloma tudi s poškodbami. Več ne vem, tako da ne morem komentirati. Enostavno pridejo časi, ko ne gre. Treniraš, daješ vse od sebe, rezultatov pa od nikoder. Enostavno zgodi se.

