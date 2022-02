Zlata Urša: Ko sem videla dve slovenski zastavi, so se ulile solze

"Ko sem videla dve slovenski zastavi, so se ulile solze," je v oddaji Jutro na Planetu Urša Bogataj podoživela olimpijske igre, kjer je osvojila dve zlati kolajni. Zlato in bronasto nam je gledalcem Planet TV-ja pokazala tudi Nika Križnar.

Foto: Anže Malovrh/STA Urša Bogataj in Nika Križnar sta se v Slovenijo vrnili v sredo zvečer. V četrtek zjutraj pa sta bili že v studiu Planet TV-ja. "Danes je bila običajna noč. Spanca manjka od prejšnjih dni," je pogovor v oddaji Jutro na Planetu začela Urša Bogataj. "Sta kar težki. Nisem si mislila, da bom imela kdaj to priložnost občutiti. Meni je ta skakalnica nenormalno ustrezala. Po moje najboljša od vseh doslej."

"Pjongčang je bilo prvič. Sem pričakovala vau olimpijske igre. Gledaš z veliki očmi. A sem spoznala, da to ni tako posebna tekma, da ni tak bav bav, da so olimpijske igre običajna tekma," je igre v Koreji pred štirimi leti in te zdaj v Pekingu primerjala Križnarjeva. "To leto pa sem občutila več olimpijskega duha, stopničke in še kolajna. Te olimpijske igre si bom bolje zapomnila."

Foto: Guliverimage

Pomoč psihologa in sproščeno vzdušje v ekipi

"Vsak ima svojega psihologa in se z njim dobiva, ko vidi, da je potrebno. Zahvala gre torej tudi s psihologom, ker tu so res veliki Foto: Guliverimage pritiski. Na taki tekmi je težko zbrati dva skoka," je o sodelovanju s psihologi pojasnila Križnarjeva. Bogatajevi je pomagal predvsem ob poškodbah: "Ko sem bil poškodovana ... Skušam vzeti vsako stvar, da je za nekaj dobro. Vsak športnik, ko se mu zgodi poškodba, pomisli na konec kariere. A sem se hitro premislila, saj vidiš, da bi še malo vztrajal."

Sta tudi najboljši prijateljici, čeprav sta karakterno zelo različni. "Jaz sem bila po posamični tekmi neprespana. Za mešano ekipo sem upala, da bom lahko naredila še dva dobra skoka. Nika pa je rekla, mi gremo po medaljo," je pomembno pomoč Nike v smehu poudarila Urša. Vedno nekdo v ekipi dviga moralo in sproščenost in to je bila tokrat Križnarjeva: "Ko je ženska ekipna tekma, sva to jaz in Špela Rogelj. Dava glasbo in malo zapojemo skupaj in se tako sprostimo. Sploh takim osebam, ki so malo zadržati, ker Urša je. Se pa zdaj malo sprošča. Kdo se ne bi ob takih rezultatih!?"

Sendvič za trenerja, če jo da na večjo skalnico

Dekleti sta spregovorili tudi o svojih skakalnih začetkih. Nika je v Žireh dobila dodatno motivacijo, ko so zgradili nove skalnice. "Začneš hodit na treninge z velikim veseljem. Jaz sem bila tudi tista, ki je rekla trenerjem, da mu bom prinesla sendvič, če me bo dal na večjo skakalnico." Urša je v Polhovem Gradcu začela skupaj z bratom, ko so imeli manjšo skalnico za skoke z alpskimi smučkami.