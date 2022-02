Slovenska dobitnica dveh zlatih medalj presenetila z novico #video

Urša Bogataj, dvakratna olimpijska prvakinja v smučarskih skokih, je bila v Polhovem Gradcu s celotno slovensko žensko reprezentanco priča nepozabnemu sprejemu. 26-letna slovenska športna junakinja je na slavnostnem odru presenetila z novico, da ne bo več dolgo tekmovala. "To so bile moje zadnje olimpijske igre. V življenju so še druge stvari," je pojasnila.

V Polhovem Gradcu je bilo 10. februarja zelo slovesno. Prvi ljubitelji smučarskih skokov so se začeli na prizorišču slavnostnega sprejema Urše Bogataj zbirati že v popoldanskih urah, ko pa se je stemnilo, so sledili nepozabni trenutki. Zlata Urša se je z Niko Križnar in preostalimi članicami slovenske ženske reprezentance v smučarskih skokih v jeklenem konjičku bližala slovesnemu odru.

Urša Bogataj je bila v svojem Polhovem Gradcu priča nepozabnemu sprejemu. Foto: Guliverimage

Ob cesti so skakalno odpravo, ki je v domovino prispela v sredo, nato pa jo je čakalo že več medijskih sprejemov in sladkih obveznosti, presenetili gasilci. Pripravili so ji veličasten špalir. Po vodnem sprejemu junakinj z ZOI 2022 je karavana z nasmejano slovensko reprezentančno odpravo prispela na prizorišče, kjer se je zbralo blizu tisoč sokrajanov dvakratne olimpijske prvakinje. Ob plapolanju zastav, bogatega glasbenega programa, ki je stopnjeval napetost, je pred osnovno šolo v Polhovem Gradcu ponosno odmevalo: ''Urša, Urša!''

''Hvala vsem! Odkar je prisoten koronavirus, še nisem bila na nobeni veselici. Super, hvala ekipi, brez vas tega ne bi mogla osvojiti. Saj ne vem, kaj se dogaja,'' je po tem, ko je po vseh silnih presenečenjih, ki so ji pripravili prireditelji, glavna junakinja sprejema le prišla do mikrofona. Zahvalila se je občinstvu, med katerimi je prepoznala številne domače obraze, nato pa presenetila z novico, da na naslednjih zimskih olimpijskih igrah, te bodo leta 2026 v neposredni bližini Slovenije, v Italiji, ne bo branila olimpijskega naslova.

''Z moje strani so bile to moje zadnje olimpijske igre. V življenju so še druge stvari. Nisem pričakovala, da se bo tako razpletlo. Hudo dolgo tudi ne bom več skakala,'' je napovedala, da bi lahko v bližnji prihodnosti postavila smuči v kot in se v življenju posvetila novim izzivom.

Na Kitajskem se je počutila, kot da bi bila na pogrebu

Ema Klinec je bila navdušena nad organizacijo iger. Foto: Sportida Kaj pa so na odru povedale njene reprezentančne soborke? Najprej je dobila besedo Špela Rogelj in nasmejala občinstvo s pripombo o tem, kaj jo je najbolj zmotilo v sicer do slovenske skakalne odprave ''zlatem'' prizorišču ZOI na Kitajskem: ''V Pekingu je bilo mrzlo. Bilo je skoraj tako, kot da bi bili na pogrebu. Tisto vzdušje se ne more primerjati s tem,'' je dejala Rogljeva, ki je na olimpijski tekmi osvojila deveto mesto.

Še višje se je povzpela Ema Klinec, bila je peta, zelo blizu stopničk! ''Na olimpijskih igrah je bilo veliko boljše, kot smo si predstavljale. Ne vem, a so samo mediji delali tako dramo, a za športnike je bilo odlično poskrbljeno. Same igre so bile noro dobre,'' je bila navdušena nad organizacijo in tem, kako je bilo poskrbljeno za udobje tekmovalk. Zmotil jo je le mraz, a je prepričana, da bo na naslednjih ZOI, te bodo v Italiji, topleje.

"Urša, vidiš to?"

Nika Križnar, ki se je podobno kot njena prijateljica Bogatajeva z olimpijskih iger vrnila z dvema medaljama, osvojila je bron (posamezno) in zlato (na mešani ekipni tekmi), ni skrivala navdušenja nad številom ljudi, ki so prišli na sprejem v Polhov Gradec: ''Urša, vidiš to? Lepo vas je videti, Urša je lahko ponosna, da ima tako podporo,'' je dejala Križnarjeva in dodala, kako si najbolj želi, da bi na naslednjih olimpijskih igrah že lahko tribune napolnili gledalci. Na Kitajskem jih je pogrešala.

Tudi Nika Križnar je podobno kot Urša Bogataj na zimskih olimpijskih igrah dvakrat stala na zmagovalnem odru. Foto: Anže Malovrh/STA

Trener Zupančič od sreče pokleknil

Zoran Zupančič je zaupal občinstvu v Polhovem Gradcu, kako je podoživljal obe tekmi na ZOI v Pekingu. Foto: Vid Ponikvar Glavni trener ženske skakalne reprezentance Zoran Zupančič je pred občinstvom še enkrat podoživljal stresne trenutke, ko do zadnje sekunde ni vedel, ali bo njegova varovanka resnično stopila na najvišjo stopničko. ''Po zadnjem skoku Althausove sem sam pri sebi ocenil, da bo Urša zbrala premalo točk. Takrat sem se, glede na to, kako nas ocenjujejo sodniki, že nekako odločil, da sta srebrna in bronasta medalja naši, čez nekaj trenutkov pa sem izvedel, da je Althausovi le nekaj zmanjkalo. Takrat mi je porezalo noge, malce sem pokleknil,'' je opisoval enega najbolj srečnih trenutkov v karieri. Zadovoljen in ponosen je bil tudi po zgodovinski zmagi Slovenije v mešanih ekipah. ''Ko smo štartali pred štirimi leti, ni bilo nič. Zdaj smo na stopničkah. Tam tudi moramo biti,'' je še poudaril trener ''slovenskih orlic''.

Urša Bogataj je na letošnjih olimpijskih igrah osvojila kar dve zlati medalji. Najboljša je bila tudi na ekipni mešani tekmi. Foto: Guliverimage