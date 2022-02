Kranjec s sanjskim finalom do srebrne kolajne, zlato Odermattu!

Soliden prvi nastop za Žana Kranjca in vrhunski finalni! Z osmega mesta je napredoval na drugo in osvojil svojo prvo olimpijsko kolajno. Premagal ga je samo najboljši veleslalomist sezone Švicar Marco Odermatt, pa še to samo za 19 stotink. To je šesta kolajna za Slovenijo na zimskih olimpijskih igrah 2022 v Pekingu.