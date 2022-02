"Dolgo sem doživljal same poraze, zdaj lahko slavil tudi jaz," se na olimpijskih igrah na Kitajskem smeje Johannesu Strolzu. Avstrijskega smučarja še pred mesecem in pol ni poznal skoraj nihče, danes je olimpijski prvak v kombinaciji.

Ni dneva brez solz na igrah v Pekingu. V četrtek je jokal 29-letni avstrijski alpski smučar Johannes Strolz. Šel je po sledi očeta Huberta Strolza in postal olimpijski prvak v kombinaciji. Po lanski sezoni je ostal brez mesta v avstrijski reprezentanci, v tej pa najprej zmagal na slalomu v Adelbodnu, zdaj še v olimpijskem Jančingu na alpski kombinaciji. "Na podelitve se mi je odvrtel celoten film. Razmišljal sem o družini in urah garanja, treninga, ki so me pripeljale do sem." Pogosto je treniral sam, si sam pripravljal smuči. "Imel sem tudi posebne kondicijske treninge na stezi v domačem gozdu. Pogosto sem tam sam stal kar v dežju."

Pred 34 leti je zlato kolajno v kombinaciji osvojil njegov oče. Foto: Guliver Image Njegov danes 59-letni oče Hubert, ki se je umaknil iz javnosti in tudi ob sinovih uspehih zavrača intervjuje, je bil zlat pred 34 leti v Calgaryju. "Zame je oče oče in ne olimpijski prvak. Kot otrok sem objel očeta in ne olimpijskega prvaka. Vedno me je podpiral. Od njega sem se naučil, da moram trdo delati in vztrajati tudi, ko ti ne gre." Domači so ga podpirali tudi v zadnjih letih, ko se je soočal s poškodbami, slabimi rezultati in brco iz avstrijske reprezentance in si je moral sam kriti stroške za treninge. "Vedno so me podpirali in verjeli vame."

Hubert Strolz na kombinacijskem smuku v Calgaryju leta 1988. Foto: Guliver Image

Mayer mu je posodil smuči, ki so bile kot raketa

Smuči za smuk mu je posodil Matthias Mayer, zlat na superveleslalomu. Foto: Reuters Zlati olimpijski četrtek se je zanj začel z odličnim smukaškim nastopom. Bil je četrti. Pa v smukih v svetovnem pokalu sploh ne nastopa. Še smuči zanj nima! "Imel sem popoln material, še posebej smukaške smuči so bile kot raketa. Dobil sem jih od Matthiasa Mayerja." Slalomske si še naprej pripravlja sam, čeprav so mu po zmagi v Adelbodnu na avstrijski zvezi ponudili njihovega serviserja. "Tudi slalomske smuči so bile dobre. Odlično sem se počutil."

Najprej solze sreče. nato krik nepopisnega zadovoljstva. Johannes Strolz. Foto: Reuters

Strolz na olimpijski kombinaciji sprva sploh ni želel nastopiti. Po zmagi v Adelbodnu se je želel osredotočiti samo na olimpijski slalom. A ga je prepričal glavni trener avstrijske reprezentance Andreas Pülacher: "Po dolgih telefonskih pogovorih sem ga le prepričal." Avstrijci so imeli na štartu kombinacije le tri tekmovalce. Tudi sicer jih je bilo le 27. Alpske kombinacije ob vse večji usmeritvi smučarjev v hitre ali tehnične discipline nihče več ne jemlje posebej resno. "Če si olimpijski prvak, potem si pa res dober." Zdaj ga čaka še olimpijski slalom, ki bo v sredo 16. februarja.

Strolz ima v svetovnem pokalu le dve uvrstitvi med prvih pet. Ob januarski zmagi v Adelbodnu je bil še peti na nedavnem slalomu v Kitzbühelu. Na preostalih štirih slalomh to sezono pa je odstopil.