Odpisani Strolz zlat kot njegov oče, najboljši Slovenec zobozdravnik s Koroške

ZOI, alpska kombinacija (M):



ZOI, alpska kombinacija (M):

1. Johannes Strolz (Avt) 2:31,43

2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) +0,59

3. James Crawford (Kan) +0,68

4. Justin Murisier (Švi) +0,86

5. Marco Schwarz (Avt) +1,28

6. Barbabas Szollos (Izr) +1,75

7. Raphael Haaser (Avt) +1,84

8. Broderick Thompson (Kan) +2,77

9. Brodie Seger (Kan) +3,60

10. Christof Innerhofer (Ita) +4,37

...

15. Albin Tabiri (Kos) +16,86

Odstop že na smuku: Miha Hrobat, Nejc Naraločnik.

Zgolj 27 smučarjev na tekmi. Kot da alpske kombinacije nihče več ne jemlje resno. Dejstvo je, da je vse manj vsestranskih smučarjev. Po smuku je vodil Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, ki slaloma ni odpeljal že dve leti. A je mu uspel zelo solidno. Osvojil je srebrno kolajno. Še večji podvig je uspel Kanadčanu Jamesu Crawfordu. Po smuku je bil drugi, na koncu pa bronast, pa v svetovnem pokalu v slalomu sploh še ni nikoli nastopil. Prvi favorit za zlato Francoz Alexis Pinturault je bil na smuku s skoraj dvema sekundama zaostanka šele 11., na slalomu pa je divje napadel in odstopil.

Ob specialistov za slalom ju je premagal samo Avstrijec Johannes Strolz. Po smuku, na katerem je nastopil z izposojenimi smučmi rojaka Matthiasa Mayerja, je bil s slabo sekundo zaostanka za Kildejem na četrtem mestu. Slalom pa je odpeljal zelo dobro in kombinacijo dobil s prednostjo 59 stotink pred Kildejem. Spomnimo, da je Strolz sam svoj serviser, saj sploh ni član avstrijske reprezentance. Zgodba je še toliko bolj zanimiva, saj je leta 1988 olimpijsko zlato v tej disciplini osvojil tudi njegov oče Hubert Strolz. Sploh prvič se je v alpskem smučanju zgodilo, da sta olimpijska prvaka postala oče in sin.

Nora priložnost, a polom obeh slovenskih reprezentantov

Miha Hrobat Foto: Reuters Miha Hrobat in Nejc Naraločnik sta odstopila že na smuku. Hrobat, ki je na progo krenil drugi, je na njej zdržal dobro minuto, nato pa po zgrešeni liniji na enem od skokov odstopil. Naraločnik je progo zapustil še nekoliko prej, in sicer na istem mestu kot na specialnem smuku. Je pa v cilj prišel koroški zobozdravnik, ki nastopa za Kosovo in je moral za pot na Kitajsko vzeti neplačan dopust, Albin Tahiri. Po smuku je bil na 22. mestu. Končal je tudi slalom in s 16 sekundami zaostanka osvojil 15. mesto.

Glede na smukaško konkurenco bi po prvem delu tekme Hrobat moral biti vsaj med deset, če ne celo med pet. "Zgoraj je bila kar dobra vožnja. Mogoče sem šel malo preveč neposredno na skok in nisem ujel vrat. Je, kar je," je v prvi izjavi za TV Slovenije razlagal Hrobat. "Ne morem biti zadovoljen. Pričakoval sem več. Moje smučanje je boljše, kot sem kazal na tekmah," je svoje tri nastope v Jančingu komentiral Hrobat.

Na smuku je grdo padel Švicar Yannick Chabloz. Poškodoval si je roko.

Pred štirimi leti v Južni Koreji je kombinacijsko zlato osvojil kdo drugi kot Marcel Hirscher. Avstrijec je medtem že končal kariero. Srebrn je bil Pinturault in bronast njegov rojak Victor Muffat-Jeandet. Pinturault je zmagovalec zadnje superkombinacije v svetovnem pokalu, a od te je minilo že 23 mesecev. To je bilo le nekaj dni pred začetkom pandemije, 1. marca 2000 v Hinterstoderju. V prejšnji sezoni je bila kombinacija samo na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo, kjer je zmagal Avstrijec Schwarz.

