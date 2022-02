Moška kombinacija, ženski tek na 10 km in interna tekma slovenskih orlov

Šesti dan zimskih olimpijskih iger na Kitajskem bo nastopilo šest Slovencev. V moški alpski kombinaciji se bosta za čim višjo uvrstitev potegovala Nejc Naraločnik in Miha Hrobat, na tekmi smučarskih tekačic na 10 kilometrov v klasični tehniki pa bodo nastopile Anamarija Lampič, Anja Mandeljc, Anita Klemenčič in Neža Žerjav. Zelo zanimivo bo tudi na treningu smučarskih skakalcev na veliki skakalnici, kjer se pet slovenskih orlov poteguje za štiri mesta za tekmo.

Še malo, pa bo naokoli prvi teden zimskih olimpijskih iger. Slovenski ljubitelji športa bodo šesti dan zimskih olimpijskih iger najbolj pozorni na kombinacijsko tekmo alpskih smučarjev, preizkušnjo smučarskih tekačic na 10 km, zelo zanimiv pa bo tudi interni boj smučarskih skakalcev na treningu za mesta na tekmi na veliki skakalnici.

Naraločnik in Hrovat v kombinaciji ...

V alpski kombinaciji bosta slovenske barve zastopala Nejc Naraločnik in Miha Hrobat. To bo najbolj nepredvidljiva tekma iger, saj kombinacije to zimo v svetovnem pokalu sploh ni bilo. V okrnjeni konkurenci se bosta poskušala dokopati do visokih mest. Na zadnjih ZOI v Južni Koreji sta se na kombinacijski tekmi dva Slovenca, ki ju na letošnjih igrah na Kitajskem ni med udeleženci, uvrstila med deset najboljših. Štefan Hadalin je bil osmi, Klemen Kosi pa deseti. Smukaški del tekme se bo začel ob 3.30, slalom pa ob 7.15 po slovenskem času.

Miha Hrobat bo eden izmed dveh slovenskih predstavnikov v alpski kombinaciji. Foto: Guliverimage

... Lampičeva, Mandeljčeva, Klemenčičeva in Žerjavova na 10 km

Tekma smučarskih tekačic na 10 km se začne ob osmih zjutraj po slovenskem času. Na progo, ki jo bo treba preteči v klasični tehniki, se bodo podale štiri Slovenke. Najvišja pričakovanja ima Anamarija Lampič, poleg nje pa bodo slovensko zasedbo sestavljale še Anja Mandeljc, Anita Klemenčič in Neža Žerjav. Pred štirimi leti na ZOI v Južni Koreji te discipline ni bilo na sporedu, je pa takrat v prosti tehniki 12. mesto zasedla Alenka Čebašek, medtem ko je bila Lampičeva 27.

Anamarija Lampič bo nastopila na preizkušnji na 10 km. Foto: Guliverimage

Zelo bo zanimivo tudi na veliki skakalnici, kjer čaka smučarske skakalce ob 11. uri drugi trening. Cene Prevc, Peter Prevc, Anže Lanišek, Lovro Kos in Timi Zajc bodo poskušali prepričati glavnega trenerja Roberta Hrgoto, da jih uvrsti na seznam udeležencev tekme. Trener bo enega izmed petih varovancev moral prečrtati.

Šesti dan bodo poleg alpske kombinacije in ženskega sprinta v smučarskem teku podelili še šest kompletov olimpijskih odličij. Za medalje se bodo potegovali še deskarji v deskarskem krosu ter deskarke v snežnem žlebu, umetnostne drsalce čaka odločilni nastop v prostem programu. Smučarji prostega sloga bodo tekmovali na mešani ekipni tekmi v akrobatskih skokih, sankače čaka štafeta, hitrostne drsalke pa boj za kolajne na 5.000 metrov.

Kitajska hokejska reprezentanca se bo pomerila z Američani. Foto: Guliverimage

Na moškem hokejskem turnirju bo v ospredju dvoboj bronastih iz Južne Koreje 2018, Kanadčanov, ter presenetljivih olimpijskih podprvakov Nemcev, na drugi tekmi skupine A pa precej lažje delo čaka Američane proti gostiteljem Kitajcem. V skupini C bodo Švedi poskušali priti do zmage nad Latvijci, v drugem dvoboju pa se bosta pomerili Finska in Slovaška.

Nadaljevala se bodo tudi tekmovanja moških in žensk v curlingu, prvi dve vožnji na teh igrah pa čakata tudi tekmovalce v skeletonu.

Končne odločitve, 6. dan Alpska kombinacija, moški (Miha Hrobat, Nejc Naraločnik)

Smučarski tek, 10 km klasično, ženske (Anamarija Lampič, Anja Mandeljc, Anita Klemenčič, Neža Žerjav)

Deskanje, snežni žleb, ženske

Deskanje, deskarski kros, moški

HD, 5.000 m, ženske

Sankanje, štafeta

Smuč. pr. sloga, akrobatski skoki, mešano ekipno

Um. drsanje, prosti program, moški