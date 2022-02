Odlična napoved Slovencev! Hrgota določil kvartet.

Smučarski skakalci so na olimpijskih igrah opravili še zadnje tri trening skoke na veliki skakalnici. V vseh treh serijah je bil en slovenski predstavnik med najboljšo trojico. Dvakrat je to uspelo Petru Prevcu, ki je imel mesto v petkovih kvalifikacijah že zagotovljeno. V prvi seriji je s 135 metri vknjižil daljavo treninga in zasedel drugo mesto, v drugi je bil tretji. Odlično sta skakala tudi Timi Zajc in Lovro Kos, ki sta vse tri serije končala med deseterico, Zajc je bil v tretji seriji drugi. Brez nastopa v kvalifikacijah, v katerih lahko nastopijo štirje Slovenci, je ostal Anže Lanišek, tako da bo gledalec s srednje naprave Cene Prevc izkusil olimpijski debi. Celoten četrtkov trening sta izpustila olimpijski prvak in podprvak s srednje skakalnice Rjoju Kobajaši in Manuel Fettner.