Cene Prevc v zadnjem skoku tretji, dobro razpoložen tudi Timi Zajc

Po velikem slovenskem uspehu na srednji skakalnici na olimpijskem prizorišču v Džangdžjakovu, kjer sta se ženska in moška reprezentanca skupaj veselili kar treh odličij, so fantje v sredo opravili s prvimi trening skoki na veliki skakalnici. Najbolj konstanten od naših je bil Timi Zajc, v tretjem poskusu pa je zelo dober skok uspel Cenetu Prevcu. Današnji in jutrišnji trening bosta spet pomenila interno tekmo v slovenski reprezentanci, saj je prostora v kvalifikacijah le za štiri.