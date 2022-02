Nathan Chen je novi olimpijski prvak, ljubljenec Japoncev ostal brez medalje

Dvaindvajsetletni Američan je po današnjem prostem programu, v katerem je izvedel pet štirikratnih skokov, zbral 332,60 točke in za več kot 20 točk pustil za seboj prvega zasledovalca.

Srebrno in bronasto medaljo sta osvojila Japonec Yuma Kagiyama (310,05) in Shoma Uno (293,00).

Foto: Guliverimage V Kaliforniji živeči Chen je vrhunsko formo dokazal že pred današnjim nastopom v prostem programu. V torek je s 113,97 točke v kratkem programu postavil svetovni rekord. Chen si je zmagovalni oder delil z Japoncema Kagiyamo Yuma in Unom Shomo.

Hanyu je z dvema padcema v današnjem prostem programu osvojil le 188,06 točke, kar je skoraj 25 točk manj od njegovega osebnega rekorda. Za osvojitev najvišjega odličja bi moral nadoknaditi še zaostanek 18,82 točke, ki si ga je za ameriškim tekmecem nakopal v torkovem kratkem programu.

27-letni drsalni superzvezdnik je pred tekmo napovedal izvedbo štirikratnega axla, skoka, ki ga na tekmovanjih ni uspešno izvedel še noben drsalec, a mu žal to ni uspelo. Po padcu se je hitro pobral, skok skušal izvesti še enkrat, a ponovno neuspešno.

Kljub neuspehu je 27-letnik z značilno natančnostjo nadaljeval svoj program, po zaključku pa je z dvignjeno glavo oddrsal z ledene ploskve.

Če bi Hanyu, ki je bil po kratkem programu šele osmi, uspel izvesti skok, ki ga je načrtoval, bi osvojil vsaj bron. "Naredil sem nekaj napak, vendar sem uspel prikazati svojo zgodbo," je Hanyu povedal po svojem nastopu.

Med pogovorom si je hrbet hladil z vrečko ledu. Kot je pojasnil v pogovoru za CBC, se je med včerajšnjim treningom rahlo poškodoval.

“I had a few mistakes but I showed the people my story, I think the mistakes make up a part of my program, but I’m happy with it!” -Yuzuru Hanyu talks to #CBC while holding a bag of ice behind his back. He said he got injured during practice Wednesday #Beijing2022WinterOlympics pic.twitter.com/0VAVfta4Nv