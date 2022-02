Iranski smučar pozitiven. Pa ne na novi koronavirus.

Za Šemšakija so to tretje olimpijske igre. Pred 12 leti v Vancouvru in štiri leta pozneje v Sočiju je nastopil v veleslalomu in slalomu. Njegov najboljši rezultat je bilo 31. mesto v slalomu 2014.

"Športnik ne sme tekmovati ali trenirati v sklopu olimpijskih iger v Pekingu. Ima pravico pritožbe na športno razsodišče, prav tako pa lahko zahteva analizo vzorca B," se glasi uradno sporočilo organizatorjev iger.

