Na ponedeljkovi ekipni tekmi umetnostnih drsalcev so prepričljivo slavili predstavniki Ruskega olimpijskega komiteja, ki so za devet točk premagali drugouvrščene predstavnike ZDA in za 11 tretjeuvrščene Japonce.

A podelitev odličij, ki bi morala biti na sporedu včeraj, je brez pojasnila odpadla. Danes pa je tiskovni predstavnik Moka Mark Adams sporočil, da je bila podelitev odložena, ker je v teku "pravni posvet" z Mednarodno drsalno zvezo.

Je res težava v dopinškem testu?

Ni jasno, za kakšno pravno zadevo gre, je pa Adams skrivnostno dodal, da so vanjo "vpleteni športniki, ki so osvojili medalje". Več podrobnosti ni izdal. Spletna stran Insidethegames sicer poroča, da je težava nastopila zaradi dopinškega testa, ki je bil izveden pred olimpijskimi igrami.

"Vsi delajo na tem, da bi zaplet čim prej rešili. Kot veste, se lahko pravna vprašanja včasih zavlečejo," je dodal tiskovni predstavnik Moka.