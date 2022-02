Zlata pred štirimi leti in danes znova, vmes končala šolo

Chloe Kim Foto: Reuters Američanka Chloe Kim, 21-letnica iz Kalifornije, je zlato v snežnem parku Genting osvojila že po tretji vožnji, kjer je zbrala 94 točk. Drugouvrščeno Španko Queralt Castellet je prehitela za skoraj štiri točke, bron je šel v roke Japonki Seni Tomiti.

Kimova je najvišje odličje v tej disciplini osvojila že pred štirimi leti v Pjongčangu. Takrat je s 17. leti postala najmlajša dobitnica olimpijskega zlata v deskanju na snegu. Po olimpijskem uspehu je za dve leti prekinila nastopanje na tekmovanjih, saj se je spopadala s pritiski slave.

"Ne zdi se mi resnično. Štiri leta sem trdo garala, da bi se vrnila nazaj na najvišjo stopničko," je bila ob zlatu povsem iz sebe Kimova. "Tako sem ponosna nase in hvaležna vsem, ki so me podpirali, tudi potem ko sem se odločila, da si vzamem premor in dokončam šolo. Ta kolajna mi pomeni vse."