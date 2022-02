Začenja se: Brez hokejske smetane, po Sočiju in Pjongčangu tudi brez Slovencev

Začenja se moški hokejski olimpijski turnir. Še drugič zapored brez NHL-ovcev, po dvojih zaporednih olimpijskih igrah pa tudi brez slovenske reprezentance, ki je v Sočiju in Pjongčangu navdušila s sedmim in 9. mestom. Ob odsotnosti najboljših hokejistov na svetu je prvi favorit za zlato branilka naslova ruska reprezentanca, ki bo tekmovala pod nevtralno zastavo.

Medtem ko so na ženskem hokejskem olimpijskem turnirju že znane četrtfinalistke, se moški del šele začenja in bo trajal vse do zadnjega dne OI 20. februarja.

Na njem sodeluje 12 reprezentanc v treh skupinah. V skupini A so Kanada, Kitajska, ta ima prav vse igralce iz kluba Kunlun Red Star, Nemčija in ZDA, v skupini B branilka Rusija, ki nastopa kot Ruski olimpijski komite, Češka, Danska in Švica, v skupini C pa Švedska, Finska, Latvija in Slovaška.

Kdo sodeluje? Skupina A: Kanada, ZDA, Nemčija, Kitajska

Skupina B: Ruski olimpijski komite, Češka, Švica, Danska

Skupina C: Finska, Švedska, Slovaška, Latvija

Štirje neposredno v četrtfinale, preostali v dodatni boj

Četrtfinale si zagotovijo zmagovalci skupin in najboljša drugouvrščena ekipa, preostali odigrajo dodatno tekmo za preostale štiri četrtfinalne vstopnice. Dodatni boji za kvalifikacije bodo 15. februarja, četrtfinalni obračuni 16., polfinale 18., tekma za tretje mesto 19., finale pa 20. februarja.

Ruski hokejisti branijo zlato

Glavni favorit ob odsotnosti NHL-ovcev je Rusija, katere dres bodo nosili hokejisti iz lige KHL, selektorsko taktirko vihti Aleksej Žamnov, Olegs Znaroks, ki je zborno komando do olimpijskega zlata popeljal v Pjongčangu, deluje kot svetovalec. V Južni Koreji so presenetljivi olimpijski podprvaki postali Nemci, ki so bili celo blizu olimpijskega naslova, a so Rusi ob koncu priredili preobrat in slavili.

Velik del domače reprezentance sestavljajo Severnoameričani s kitajskimi koreninami. Vsa ekipa igra v ligi KHL za Kunlun Red Stars. Foto: Guliverimage

Kako se bodo znašli Kitajci?

V širši krog favoritov vedno sodijo Kanadčani, Švedi, Finci, Čehi, Američani, ti pa bodo nastopili večinoma s hokejisti iz univerzitetnih lig. Za avtsajderje velja domača ekipa, ki si je mesto na turnirju zagotovila kot gostiteljica. Sploh prvič na OI igrajo Danci, ki so se na zaključnem kvalifikacijskem turnirju v Oslu uspešno bojevali tudi proti Slovencem. Ti so na tekmovanju petih krogov uspešno nastopali v Sočiju, ko so se uvrstili celo v četrtfinale in končali na 7. mestu, pa tudi v Pjongčangu, kjer so po drami proti Norvežanom ostali pred vrati četrtfinala.

Kako se bo znašla debitantka na OI Danska? Ta danes začenja tekmovanje s tekmo proti Čehom. Foto: Guliverimage

Branilci začenjajo proti Švici, Čehi proti debitantom

Prvi dan turnirja bosta na sporedu dvoboja v skupini B, ruski hokejisti se bodo pomerili s Švicarji, Čehi pa z debitanti Danci.