Kanadčanke in Rusinje tekmo odigrale z zaščitnimi maskami

Ruske in kanadske hokejistke so med današnjo tekmo na olimpijskem turnirju v Pekingu, ki se je končala z visoko zmago slednjih s 6:1, pod čeladami nosile tudi zaščitne medicinske maske. Tekma se je začela z enourno zamudo, točen vzrok za to in za nošenje mask pa za zdaj uradno ni znan, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Letošnje olimpijske igre v kitajski prestolnici zaradi pandemije novega koronavirusa potekajo pod zahtevnimi pogoji za zaščito pred širjenjem okužb v strogo zaprtem mehurčku. V njem morajo vsi ves čas nositi zaščitne maske, razen, vsaj ponavadi, takrat ko so na tekmovališču.

Mednarodni olimpijski komite (Mok) za zdaj na povpraševanje AFP o tem, kaj se je dogajalo v zvezi z omenjeno hokejsko tekmo, ni odgovoril.

Nemška agencija dpa poroča, da kanadskih hokejistk, sicer favoritinj za zlato medaljo, kar dolgo ni bilo na led, medtem ko so se Rusinje že nekaj časa ogrevale za dvoboj. Pozneje se je pojavil trener kanadske ekipe Roy Ryan in govoril z uradniki, ruske igralke pa so se po 40 minutah vrnile v garderobo.

Po informacijah agencije dpa je bila tekma, uradno iz "varnostnih razlogov", prestavljena na 13.15 po lokalnem času, igralke pa so nato končno stopile na ledeno ploskev z maskami. Ozadje dogajanja še vedno ni povsem jasno, znano pa je, da so v ruski vrsti zadnje dni odkrili šest pozitivnih primerov okužb in da je bila celotna ekipa tri dni v izolaciji v olimpijski vasi.

Foto: Guliverimage

Kanadski mediji poročajo, da ruska reprezentanca tekmicam pred dvobojem ni posredovala opravljenih rezultatov testiranj zoper covid-19. "Vedeli smo, da bo tekma odigrana, čakali smo le, da so bila opravljena testiranja in da so prispeli rezultati. Naši trenerji in zdravniki nas pač niso želeli postaviti v položaj, da se ne bi počutile varne," je povedala kanadska hokejistka Natalie Spooner.

Kanadčanke so vso tekmo nosile zaščitne maske, medtem ko so jih Rusinje v zadnji tretjini snele. Kot je še povedala Spoonerjeva, so rezultati sicer pokazali, da so bile vse ruske igralke na testiranju negativne, zato so se odločile sneti maske. "Ker smo me nosile maske dve tretjini, smo se odločile s tem vztrajati. Želele smo se počutiti varne še zadnjo tretjino," je dodala.

Doslej so na letošnjih zimskih olimpijskih igrah od 23. januarja v "mehurčku" po uradnih podatkih organizatorjev odkrili 387 pozitivnih testov.