Doječa olimpijka kljub kalvariji s testi še vedno favoritinja za olimpijsko zlato #video

Sedemintridesetletna Američanka Elana Meyers Taylor v Pekingu piše posebno olimpijsko zgodbo. Favoritinja za zmago v bobu enosedu in dvosedu, ki je na prizorišče iger pripotovala s svojim dveletnim sinom Nicom, je še ena v vrsti nesrečnih olimpijcev, ki so jih organizatorji iger šokirali z informacijo o pozitivnem testu na novi koronavirus. Kljub temu, da je šest dni preživela v izolaciji, stran od sina, ki ga še vedno doji, ostaja ena od glavnih favoritinj za olimpijski naslov.

Sedemintridesetletna Elana Meyers Taylor je na prizorišče 24. zimskih olimpijskih iger pripotovala kot ena od favoritinj za naslov olimpijske prvakinje v bobu enosedu in ženskem dvosedu ter nosilka ameriške zastave na slovesnosti ob odprtju iger, a so se ji, tako kot za številne olimpijce, ob prihodu na Kitajsko vsi načrti postavili na glavo.

Sedemintridesetletna ameriška tekmovalka v bobu Elana Meyers Taylor je na olimpijske igre pripotovala s svojim sinom, možem, ki je prav tako olimpijec, in očetom, ki skrbi za otroka v času mamine odsotnosti. Foto: Instagram Kljub seriji negativnih testov pred odhodom in izjemni pazljivosti je bil njen test na novi koronavirus dva dni po prihodu na Kitajsko pozitiven. Enako tudi za njenega moža Nicolasa Taylorja, ki je rezerva za ameriško posadko v bobu, njenega očeta Eddieja Meyersa, ki jo stalno spremlja na njenih tekmovanjih, in sina Nica.

Ob slabi novici in selitvi v izolacijski hotel je vseskozi ohranila optimizem in prepričanje, da ji kljub začetni oviri še vedno lahko uspe osvojiti olimpijsko medaljo. Za zdaj ima v svoji zbirki že tri (dve srebrni v dvosedu iz Sočija in Pjongčanga in bron iz Vancouvra), manjka ji le še zlato.

Hotelsko sobo spremenila v telovadnico, namesto dojenja si je mleko črpala

V hotelski sobi si je ustvarila telovadnico, dvigovala uteži in vrtela pedala na spinning kolesu, vseskozi je bila v stiku s preostalim delom ekipe, ki jo je zalagal z informacijami o progi.

Medtem so bili preostali člani njene družine v ločenih sobah. Sin s svojim dedkom, mož, ki se prav tako pripravlja na svoj nastop, pa v svoji sobi. Kot je povedala v videoobjavi, ki jo je delila na Twitterju, si je mleko črpala in ga s pomočjo kitajskih organizatorjev dostavljala v sinovo sobo, da ga je ta zaužil po steklenički.

Po šestih dneh dva negativna testa na koronavirus

Tudi psihično se je vseh šest dni v izolaciji precej dobro držala, vsaj tako je mogoče razbrati iz objav na njenih družbenih omrežjih, solze, pa še to solze sreče, je potočila šele v soboto zvečer, ko je dobila še drugi zaporedni negativni test v zadnjih 24 urah, kar je pomenilo, da se lahko preseli v olimpijsko vas.

Leta 2018 je z Lauren Gibbs osvojila naslov olimpijske podprvakinje v bobu dvosedu. Foto: Guliverimage

Elana Meyers Taylor ima zdaj enak status kot slovenski deskar Žan Košir, kar pomeni, da jo obravnavajo kot tako imenovani tesni stik, ki nima dostopa do skupnih prostorov, na treninge pa se vozi z ločenim prevozom. Žal je njena družina še vedno v izolaciji, tako da Meyersova nadaljuje črpanje mleka, ki ga enkrat na dan dostavijo v sobo njenega sina.

Že nastop bo enak zlati medalji, a tudi prave še ni odpisala

"Moja družina je prestala marsikaj samo zato, da bi lahko jaz živela svoje olimpijske sanje," je povedala in se poklonila svoji družini.

"Ko razmišljam o poti in vsem, kar me je pripeljalo do sem, je to po svoje že zlata olimpijska medalja. Že to, da bom sploh stala na štartni črti, je zame enako, kot bi osvojila zlato," je povedala za ameriške medije. "A po drugi strani si še vedno želim prave zlate medalje," je dodala.

Elana Meyers Taylor spada v ožji krog favoritov za zmago v bobu enosedu in dvosedu. Foto: Guliverimage

Čas je na njeni strani. Prvi uradni trening v bobu enosedu bo šele v četrtek, 10. februarja, tekmovanje pa se bo začelo tri dni pozneje. Še več časa ima do tekme v bobu dvosedu. Prvi trening je predviden za 15. februar, tekmovanje pa bo 18. februarja.