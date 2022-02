Nadaljevanje farse z dresi: legendarni Gratzer kritiziral naslednika

Skakalna polomija s smučarskimi dresi na tekmi mešanih ekip na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu še vedno odmeva. Oglasil se je do lanske sezone prvi mož kontrole opreme v moški konkurenci smučarskih skokov Sepp Gratzer, ki je kritičen do svojega naslednika Mike Jukkare: "Imam občutek, da želi vse spremeniti čez noč."

V kaosu na tekmi mešanih ekip v Pekingu je bilo zaradi nepravilnih dresov diskvalificiranih kar pet skakalk: Katharina Althaus (Nemčija), Sara Takanaši (Japonska), Daniela Iraschko-Stolz (Avstrija), Anna Odine Stroem in Silje Opseth (Norveška).

Kontrolorka opreme pri dekletih Agnieszka Baczkowska je spregovorila, da so vse reprezentance dobile natančno obrazložitev, zakaj so bile skakalke diskvalificirane, a podrobne razlage sama ne sme podati javnosti. Ekipe in tekmovalke se bodo same odločile, ali želijo spregovoriti o razlogih za diskvalifikacijo. Poljakinja je dejala, da je imela ena skakalka celo deset centimetrov prevelik dres.

Izkušena Iraschko-Stolzeva pa je na primer poudarila, da je bil njen dres pri obsegu okoli pasu preširok za en centimeter.

Zaradi diskvalifikacij so se v boju za medaljo odprla vrata manjšim skakalnim nacijam. Zmaga in posledično zlata medalja Slovenije v sestavi Nike Križnar, Timija Zajca, Urše Bogataj in Petra Prevca je bila čista kot solza, srebra so se veseli vroči Rusi, zmešnjavo pa so s pridom izkoristili Kanadčani, ki so se ob uspehu zahvaljevali tudi slovenskim trenerjem.

Japonka Sara Takanaši je bila ena izmed tistih, ki je bila diskvalificirana zaradi nepravilnega dresa. Foto: Reuters

Kaos je odmeval v skakalnem svetu, za Tiroler Tageszeitung je spregovoril legendarni Sepp Gratzer, ki je vse do konca prejšnje sezone nadzoroval opremo pri fantih, zdaj pa je v zasluženem pokoju.

Njegov naslednik je postal Finec Mika Jukkara in Avstrijec je s prstom pokazal nanj: "Občutek imam, da želi vse spremeniti čez noč. To, kar se je zgodilo v Pekingu, je bila katastrofa."

V njegovih očeh je prav Jukkara osrednji krivec, čeprav so se diskvalifikacije zgodile v ženskih vrstah, saj naj bi želel na tekmi mešanih ekip vpeljati podoben način merjenja, kot je pri moških, česar dekleta v tej sezoni niso bila vajena: "Videti je, da želi zapeljati nadzor opreme na drugačen način. Zame ni pravi mož za to delo v tem trenutku."

Zdaj 66-letni Gratzer je še izpostavil, da je bilo v preteklosti venomer vodilo, da kontrola materiala ni smela biti osrednji fokus na tekmi.