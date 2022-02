Američanom olimpijska premiera v akrobatskih skokih

V današnjem finalu mešanih ekip smučarjev prostega sloga v akrobatskih skokih na olimpijskih igrah v Pekingu so slavili Američani, sledili so Kitajci, tretje mesto pa so osvojili Kanadčani. Mešane ekipe, v kateri so po dva smučarja in ena smučarka, so se na olimpijskih igrah pomerile prvič. Tekmovalo je zgolj šest ekip.