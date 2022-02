Johaugovi po drami desetink novo zlato, Lampičeva na velikih tekmovanjih še ni bila boljša

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poleg Lampičeve, ki je dosegla najboljšo uvrstitev na razdaljah na velikih tekmah, so slovenska barve zastopale še tri tekačice med 91 tekmovalkami. Anita Klemenčič je bila 62. (5:03), Anja Mandeljc 66. (5:13,2), Neža Žerjav pa 71. (5:50,5).

Johaugova na pol poti

Johaugova je pred prihodom v Peking načrtovala štiri zlata odličja, po zmagi v skiatlonu je sedaj že na polovici te poti. Lampičeva je edina izmed Slovenk lahko pričakovala vidnejšo uvrstitev in jo dosegla, bila je le pet mest nižje od dosežka v sprintu, kjer je bila v ožjem krogu favoritinj za odličja.

Pri prvem merjenju je bila na 21. mestu, 25,5 sekunde za tedaj vodilno Rusinjo Natalijo Neprjajevo. Druga je bila njena rojakinja Tatjana Sorina, ki je zaostajala 8,2 sekunde. Štiri sekunde in pol je ločilo naslednje štiri tekačice.

Za Rusinjama so se zvrstile poznejši dobitnici odličij s Finske ter favoritinja Johaugova. Petsto metrov pozneje je Lampičeva izgubila tri mesta in bila 31 sekund za Neprjajevo.

Na 3,6 km pa je na čelu že prišlo do prvih pomembnih sprememb. Niskanenova in Johaugova sta bili povsem poravnani, Neprjajeva je bila tretja s pol sekunde zaostanka, Parmakoskijeva četrta s 5,3 sekunde zaostanka. z 12 pa je peta Sorina že izgubljala stik z vodilnimi.

Lampičeva se je povzpela na 19. mesto (+42,5) in še eno mesto pridobila na polovici proge (+51,4). Johaugova in Niskanenova sta bili še skupaj, Neprjajeva (+6,2) in Parmakoskijeva (+10,1) pa sta že zaostajali. Anamarija Lampič je dosegla najboljšo uvrstitev na razdaljah na velikih tekmah. Foto: Guliverimage

Johaugova je zabeležila najboljši čas po polovici proge, pol sekunde za njo je bila Niskanenova, 10,2 sekunde pa Parmakoskijeva. Lampičeva je bila 18. (+51,4).

Niskanenova je v naslednjih 1300 metrih zelo pospešila in si pritekla 11 sekund prednosti pred Johaugovo, za katero je 3,7 sekunde zaostajala Neprjajeva, 6,7 pa Parmakoskijeva. Lampičeva je bila 17. (1:13,7) in tam ostala do konca.

Johaugova pa se ni predala in kilometer in 400 m pred ciljem je bila le 1,3 sekunde za Niskanenovo. Parmakoskijeva je bila 23 sekund za njima, a obenem imela pri tem zadnjem vmesnem merjenju časa več kot osem sekund prednosti pred Neprjajevo.

Kerttu Niskanen je za štiri desetinke zgrešila zlato. Foto: Guliverimage

V zaključku pa sta se razvila ogorčena boja za zlato in bron. Najžlahtnejše odličje je v ciljnem sprintu pripadlo Johaugovi s štirimi desetinkami prednosti, bron za drugo finsko odličje na tekmi pa Niskanenovi, ki je bila le desetinko hitreje čez ciljno črto od Neprjajeve.

Triintridesetletna Johaugova, sicer izjemna tekačica na razdaljah, je pred temi OI edino zlato olimpijsko medaljo osvojila leta 2010 v Kanadi z norveško štafeto. Pred štirimi leti je bila zaradi protidopinškega postopka prikrajšana za igre v Pyeongchangu, pred osmimi leti v Sočiju pa je bila srebrna na 30 kilometrov prosto s skupinskim startom in bronasta na 10 kilometrov klasično.

Najboljša trojica. Foto: Guliverimage

Desetkrat je bila zlata na svetovnih prvenstvih, od tega sedemkrat posamično, skupaj pa je na teh tekmovanjih osvojila kar 19 odličij. Ima tudi 69 posamičnih zmag v svetovnem pokalu, v tej sezoni, v kateri ni veliko tekmovala, je bila najboljša dvakrat, prav tolikokrat pa druga.

