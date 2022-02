Lampičeva po prespani noči: Vsako leto imamo manj

Anamarija Lampič je v polfinalu zaostala za svojimi tekmicami. Foto: Guliverimage

Za ljubitelje teka na smučeh je bil šok že po kvalifikacijah, ko je Anamarija Lampič v šprintu zasedla šele 26. mesto. Že po kvalifikacijah je bilo videti, da pri naši tekmovalki nekaj ni v redu. To se je izkazalo tudi v izločilnih dvobojih. Lampičeva je bila v polfinalu povsem brez možnosti in je tekmovanje končala na 12. mestu, kar je manj, kot je sama pričakovala.

Meni, da je v dobri formi

Po prespani noči in pogovoru s svojima trenerjema Boštjanom Klavžarjem in Stefanom Sarracom je Anamarija na Instagramu zapisala, da je dala vse od sebe, a ji na progi ni steklo po načrtih. "Mislim, da je bila forma dobra. A ko sem si pogledala video in se pogovorila s svojima trenerjema, lahko rečem, da sem se najbolj borila v tej sezoni. Smuči niso bile dovolj hitre. Ne vem, po tekmi res nisem bila tako razočarana."

Poskusili so vse maže, ki so jih imeli na voljo. Foto: Guliverimage

Borili se bodo naprej

Po nekaj urah se je usedla s svojima trenerjema in skupaj so analizirali tekmo. Boštjan Klavžar in Stefano Sarraco sta bila zaradi smuči razočarana in jezna. V ekipi so testirali vse, kar so imeli na voljo, in še ni bilo dovolj. Po tem spoznanju je pri naši najboljši tekačici na smučeh sledila žalost.

"Poskusili smo vsako mažo, ki jo imamo. Borili se bomo naprej. Ni konec sveta in sezona se nadaljuje. Smo majhna ekipa in kljub temu, da imamo dobre rezultate, imamo vsako leto manj," je še zapisala 26-letna Lampičeva, ki je z mislimi že pri naslednji tekmi. Ob tem se je vsem navijačem še zahvalila za podporo.