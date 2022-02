Pomemben dan za Anamarijo Lampič

V torkovem šprintu v prostem teku bodo vse oči uprte v 26-letno Anamarijo Lampič, ki sodi v ožji krog favoritinj za olimpijsko medaljo. Poleg nje bodo slovenske barve branil Eva Urevc, Anita Klemenčič in Anja Mandeljc.

"Komaj čakam, da se začne. To so moje druge, resne olimpijske igre (smeh op. p.) Ciljam na medaljo in v torek se mi zdi, da bo mesarsko klanje. Mislim, da je deset deklet, ki lahko osvojijo medaljo. In jaz sem en izmed njih in borila se bom," je dan pred tekmo za nacionalno televizijo povedala vedno nasmejana slovenska tekmovalka.

Svoje predstavnike bomo imeli tudi v moški konkurenci. Tam se bodo za izločilne dvoboje borili Janez Lampič, Miha Šimenc, Vili Črv in Miha Ličef.