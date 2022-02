Pričakuje mesarsko klanje, a samo da bo na štartu nasmejana

Za slovenske tekačice na smučeh je v torek zelo pomemben dan, ko bo na sporedu šprint v prosti tehniki. V tej disciplini povsem na vrh meri Anamarija Lampič. Lampičeva je že pred odhodom na olimpijske igre odkrito povedala, da si želi medalje in da se zaveda, da jo lahko tudi osvoji.

Njene želje in ambicije so povsem upravičene, saj se je letos v svetovnem pokalu v posamični konkurenci trikrat zavihtela na stopničke. Šestindvajsetletna športnica je bila trikrat tretja, enkrat pa je bila skupaj z Evo Urevc tretja v ekipnem šprintu.

Anamarija Lampič je imela dan pred tekmo lažji trening. Foto: Guliverimage

Maja Dahlqvist je v letošnji sezoni nepremagljiva.

Če pogledamo konkurenco, bo največja nevarnost grozila iz švedskega tabora. Maja Dahlqvist je v letošnji sezoni nad vsemi, saj v šprintu še ne pozna poraza in zagotovo spada med glavne favoritinje. Prav tako bodo nevarne Američanka Jessie Diggins, Švedinja Johanna Hagstroem, Švicarka Nadine Faehndrich …

"Komaj čakam, da se začne. To so moje druge, resne olimpijske igre (smeh, op. p.) Merim na medaljo in zdi se mi, da bo v torek mesarsko klanje. Mislim, da je deset deklet, ki lahko osvojijo medaljo. In jaz sem ena izmed njih," je dan pred tekmo za nacionalno televizijo povedala vedno nasmejana slovenska tekmovalka.

Stopničke Anamarije Lampič v letošnji sezoni za svetovni pokal Davos, prosta tehnika (šprint), 3. mesto

Dresden, prosta tehnika (šprint), 3. mesto

Lenzerheide, prosta tehnika (šprint), 3. mesto

Dresden, prosta tehnika (ekipni šprint), 3. mesto

Zaveda se, da ima več izkušenj. Foto: Guliverimage

Ne samo rezultati, tudi izkušnje so na strani Lampičeve. Olimpijske igre v Pekingu so njene druge, tako da Anamarija dobro ve, kako je treba tekmovati na olimpijski tekmi. V Pjongčangu je bila v klasičnem šprintu sedma, a tokrat so njene želje veliko višje. V zadnjih štirih letih se je namreč razvila v eno od najboljših šprinterk v svetovnem pokalu. Njen zaščitni znak sta nalezljiv nasmeh in sproščenost. Tega si želi tudi na dan tekme.

"Danes imam več izkušenj, večkrat sem bila v finalu in imam tudi več stopničk. Olimpijska tekma se ne razlikuje prav veliko od svetovnega pokala. Tekmice bomo iste kot v svetovnem pokalu. Tisti, ki bo najbolj miren, sproščen, ki bo verjel vase … Mislim, da bo to ključno," je pred časom razlagala Lampičeva, ki je pred dnevi iz Pekinga sporočila, da je olimpijski šprint eden od najtežjih in najdaljših.

Eva Urevc ima do srede protkol "bližnjega stika". Foto: Urban Meglič/Sportida

Velika smola Eve Urevc

Pravo nočno moro na olimpijskih igrah doživlja Evo Urevc. Eva je pred kratkim prebolela covid-19, a kitajski testi so ji ob prihodu pokazali, da je še vedno pozitivna. Zato se mora vse do srede ravnati po protokolu "bližnjega stika". To namreč pomeni, da je ločena od preostale ekipe, na trening pa gre lahko s posebnim prevozom. Eva je priznala, da ta položaj nanjo ne vpliva najbolje in da ne ve, kako se bo sploh lahko pripravila na tekmo.

Kdo od naših bo še na tekmi

Poleg Urevčeve in Lampičeve se bosta na kvalifikacije, te bodo ob 9. uri po slovenskem času, podali še Anja Mandeljc in Anita Klemenčič. Ob dekletih se bodo za preboj v finalni del v moški konkurenci potegovali tudi Janez Lampič, Miha Šimenc in Vili Črv. Finale ženskega sprinta se bo začel malo pred 13. uro.