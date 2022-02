Sankači iz Nemčije znova razred zase

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Natalie Geisenberger, Johannes Ludwig, Tobias Wendl in Tobias Arlt so ugriznili v zlato. Foto: Guliverimage

Nemška sankaška reprezentanca je osvojila četrto zlato kolajno na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Pekingu. Po zmagoslavjih Johannesa Ludwiga in Natalie Geisenberger v posamični konkurenci ter Tobiasa Wendla in Tobiasa Arlta v dvojicah je nemška reprezentanca danes slavila še na štafetni preizkušnji.

Nemško reprezentanco so na današnji tekmi sestavljali Natalie Geisenberger, Johannes Ludwig ter Tobias Wendl/Tobias Arlt, ki je bila za 0,080 sekunde hitrejša od avstrijske izbrane vrste v postavi Madeleine Egle, Wolfgang Kindl in Thomas Steu/Lorenz Koller.

Odličje bronastega leska je osvojila Latvija v postavi Eliza Tiruma, Kristers Aparjods, Martins Bots/Roberts Plume, za zmagovito nemško zasedbo je zaostala 0,948 sekunde.

Natalie Geisenberger, Tobias Wendl in Tobias Arlt so osvojili že po šesto zlato kolajno na zimskih olimpijskih igrah ter so najbolj uspešni nemški športniki na zimskih olimpijskih igrah. Pet odličij zlatega leska ima hitrostna drsalka Claudia Pechstein.

Foto: Guliverimage

Najbolj uspešna tekmovalka na zimskih olimpijskih igrah je slovita norveška smučarska tekačica Marit Björgen, ki je osvojila osem zlatih, skupno pa kar 15 olimpijskih odličij. Po osem zlatih kolajn na OI imata še njena rojaka Ole Einar Bjoerndalen in Bjoern Dahlie.