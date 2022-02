Peter Prevc je bil zelo jezen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za skok do medalje na veliki napravi na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu sta bila potrebna dva odlična skoka. Timiju Zajcu je po prvi seriji na tretjem mestu kazalo izvrstno, nakar se mu drugi skok ni izšel po željah in je končal tekmo kot šesti. Peter Prevc, ki je bil na manjši skakalnici za vsega pol točke oddaljen od kolajne, je bil razočaran nad doskokom v prvi seriji. Do konca iger jih čaka v ponedeljek še ekipna preizkušnja, na kateri bodo slovenski skakalci z razlogom med kandidati za odličje, celo zlato.

Če bi bila to tekma svetovnega pokala, bi bili v slovenskem taboru vidno zadovoljni, saj so bili kar štirje uvrščeni med najboljšo dvanajsterico.

A je bil kljub vsemu prisoten grenak priokus, saj niso osvojili medalje, ki na olimpijskih igrah šteje. Timi Zajc je bil po prvem skoku na dobri poti in se spogledoval z bronom, drugi skok pa se mu je ponesrečil in padel je na šesto mesto ter bil razumljivo razočaran.

Razočaran je bil tudi najizkušenejši Peter Prevc. V prvi seriji je pristal pri 137 metrih in prav doskok mu je vzel dobro izhodišče za medaljo. Izgubil je vsaj šest točk, kar bi pomenilo, da bi bil v krogu tekmovalcev za skok na zmagovalni oder. V drugo je imel sedmi dosežek med vsemi, kar je na koncu zadostovalo za deseto mesto.

Nisem si mislil, da bo treba dvakrat preskočiti 135 metrov

"Po prvi seriji sem bil zelo jezen na neuspeli pristanek, ampak kljub telemarku danes to ne bi bilo dovolj za zmago. Moji skoki so bili zelo dobri, ampak danes je bilo treba dvakrat skočiti odlično. Nisem si mislil, da bo za deseto mesto treba dvakrat preskočiti 135 metrov," je v pogovoru za nacionalno televizijo dejal Peter, ki je imel na teh igrah veliko smole na manjši napravi, kjer je na posamični preizkušnji le za pol točke ostal brez medalje, zato pa bil del zlate zasedbe na tekmi mešanih ekip skupaj z Zajcem, Niko Križnar in Uršo Bogataj.

Foto: Guliverimage

Naslednji Slovenec na lestvici je Lovro Kos, ki je v prvem skoku prav tako naredil napako pri doskoku, na koncu pa je to zadostovalo za enajsto mesto, medtem ko je bil Cene Prevc eno pozicijo nižje.

Velikega zlata se je razveselil Marius Lindvik, ki je v drugo z vrha zrinil na koncu srebrnega Rjojuja Kobajašija. Družbo na zmagovalnem odru jima je delal Nemec Karl Geiger.

V ponedeljek po medaljo

Zaključno dejanje skakalcev na olimpijskih igrah v Pekingu bo sledilo v ponedeljek ob 12. uri, ko bo na sporedu še moška ekipna tekma. In če bi gledali dosežke vseh reprezentanc na posamični preizkušnji, bi Slovenija osvojila zlato medaljo. Srebrni bi bili Nemci s 14 točkami zaostanka, bronasti Avstrijci.

Lovro Kos je bil zadovoljen z drugim skokom. Foto: Guliverimage

A se v našem taboru zavedajo, da bo v ponedeljek povsem nova zgodba in bo treba pokazati osem dobrih skokov. Jasno je, da imajo že zagotovoljeno mesto v ekipi Zajc, Peter Prevc in Kos, za zadnje pa se bosta na nedeljskem treningu udarila Cene Prevc in Anže Lanišek.

"Ekipno smo danes sicer dosegli lep uspeh, ampak manjka sijaj, ki si ga vsi želimo," je še dejal najizkušenejši mož v slovenski reprezentanci, ki se zaveda, da je z moštvenimi kolegi sposoben skočiti še do drugega odličja na igrah v Pekingu.