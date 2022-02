Zajc blizu, a na koncu brez odličja, Fak in Planko na zasledovanje

Osmi dan olimpijskih iger v Pekingu so se v lov za odličja podali smučarski skakalci, Timi Zajc je bil po polovici tretji, na koncu pa zdrsnil na šesto mesto in bil najvišje uvrščeni Slovenec. Od slovenskih biatloncev so na sprinterski preizkušnji nastopili Jakov Fak, Miha Dovžan, Rok Tršan in Lovro Planko. Fak in Planko sta si priborila nedeljsko zasledovanje.

Smučarski skakalci so po srednji skakalnici, na kateri so se pomerili v konkurenci posameznikov in mešanih ekip, tekmovali še na veliki skakalnici. Olimpijski prvak je postal Norvežan Marius Lindvik, podprvak Rjoju Kobajaši, do brona pa je skočil Karl Geiger. Timi Zajc je po prvi seriji zasedal tretje mesto, po finalnem skoku pa zdrsnil na šesto. Peter Prevc je bil deseti, Lovro Kos 11., Cene Prevc pa 12. Slovenci bi, če bi bila danes ekipna tekma, osvojili zlato odličje. V boj zanj se bodo podali v ponedeljek.

Fak in Planko na zasledovanje

Od slovenskih biatloncev so na sprinterski preizkušnji nastopili Jakov Fak, Miha Dovžan, Rok Tršan in Lovro Planko. Fak je tekmo končal na 26. mestu, na nedeljski zasedovalni tekmi pa bo nastopil še Planko, ki je bil 42., medtem ko sta bila Dovžan in Tršan izven najboljše šestdeseterice.

Kako se bo odrezal Jakov Fak? Foto: Guliverimage

Prvi trening smuka so opravile alpske smučarke, najhitrejša je bila Švicarka Priska Nufer, Maruša Ferk Saioni je zasedla 23. mesto, Ilka Štuhec 44.

Znane vse polfinalistke Američani so premagali Kanadčane. Foto: Guliverimage

Znane so vse polfinalistke ženskega hokejskega turnirja, v polfinalu se bodo branilke zlata Američanke pomerile s Finkami, Kanadčanke pa s Švicarkami.

Na moškem turnirju so v derbiju dneva Američani premagali Kanado, Nemci pa stežka strli Kitajce. V skupini C bodo odigrali zadnje tekme predtekmovanja, branilci naslova Rusi igrajo s Čehi, debitanti Danci pa s Švico.

Domačini se veselijo zlata

Tingyu Gao je do zlata prišel z olimpijskim rekordom. Foto: Guliverimage V disciplini hitrostnega drsanja na 500-metrski razdalji je zlato odličje osvojil Kitajec Tingyu Gao, ki je postavil tudi olimpijski rekord. V ženskem teku na smučeh so se zmage veselile Rusinje. V deskanju v mešanih ekipah sta slavila Američana Nick Baumgartner in Lindsey Jacobellis.

Danes bodo podelili odličja še v skeletenu, v katerem tekmovalke čakata še tretja in četrta vožnja.