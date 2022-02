Fantastičen skok Petra Prevca, ki je napovedal boj za medaljo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skakalci so opravili s kvalifikacijami za sobotno posamično preizkušnjo na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu. Izjemen je bil Peter Prevc, ki je moral priznati premoč le Norvežanoma Mariusu Lindviku in Halvorju Egnerju Granerudu. Od slovenskih skakalcev se je izkazal tudi Cene Prevc. Obet pred sobotnimi boji za medalje je iz slovenskega zornega kota izvrsten.

Rezultati kvalifikacij Peter Prevc, ki je na srednji skakalnici za vsega pol točke izgubil boj za bronasto medaljo, blesti tudi na večji skakalnici. V kvalifikacijah je pokazal razkošno znanje in se razveselil daljave 131 metrov, s katero je po svojem nastopu prevzel vodstvo. Dolgo časa je bilo njegovo imel zapisano na semfaroju ob številki 1. Do nastopa norveškega dvojca Marius Lindvik - Halvor Egner Granerud. Le Norvežana sta ga uspela prehiteti, kar je odlična osnova za sobotno tekmo za medalje na večji skakalnici, ki se bo začela ob 12. uri po našem času. Drugi najboljši slovenski skakalec je bil Cene Prevc na desetem mestu, ki ni dobil prostora na srednji skakalnici. Skočil je 128,5 metra, a imel še nekaj rezerv. Lovro Kos je bil v poskusni seriji s sedmim mestom najboljši od naših, v kvalifikacijah pa se mu ni posrečil želen skok in s 125 metri osvojil 19. mesto. Povsem pa se je nastop ponesrečil Timiju Zajcu. Pri odskoku z mize je naredil napako pri odrivu in imel posledično težave v zraku. K sreči je vse dobro izpeljal in se brez težav uvrstil na tekmo, na kateri si tovrstne napake ne bo smel privoščiti. Z najdaljšo daljavo v kvalifikacijah se je pohvalil Rus Danil Sardejev, ki pa je imel pri 136,5 metra težavo pri doskoku in izgubil nekaj dragocenih sodniških točk. Dobre skoke na veliki skakalnici še naprej kaže Avstrijec Stefan Kraft, prebuja se Nemec Markus Eisenbichler, jasno pa ne gre odpisati zlatega s srednje skakalnice Rjojuja Kobajašija, ki je imel šele deveti dosežek. Manuel Fettner je prav tako mož, na katerega bo treba računati, ko se bo govorilo o boju za medalje, kar je z osvojenim srebrom dokazal na srednji skakalnici - v kvalifikacijah se je uvrstil tik za Ceneta. Rank Name JumpDistance TotalPoints 1 LINDVIK Marius 135.0 136.4 2 GRANERUD Halvor Egner 133.5 131.6 3 PREVC Peter 131.0 128.3 4 KRAFT Stefan 128.5 127.6 5 SADREEV Danil 136.5 127.3 6 EISENBICHLER Markus 129.0 123.3 7 AALTO Antti 126.5 123.0 8 STOCH Kamil 128.0 122.5 9 KOBAYASHI Ryoyu 128.0 121.3 10 PREVC Cene 128.5 121.1 11 FETTNER Manuel 128.0 120.5 12 GEIGER Karl 128.0 120.0 13 KLIMOV Evgeniy 130.0 119.5 14 HUBER Daniel 126.0 117.7 15 HOERL Jan 127.0 117.0 16 TROFIMOV Roman Sergeevich 123.5 116.0 17 JOHANSSON Robert 127.5 115.9 18 BOYD-CLOWES Mackenzie 122.0 115.8 19 KOS Lovro 125.0 114.9 ... ...

Poskusni skok, vrstni red: V poskusni seriji je veter igral pomembno vlogo, saj so imeli določeni skakalci nekaj pomoči v prsi, spet drugim je pihal v hrbet. Od slovenskih skakalcev je dobre pogoje izkoristil Lovro Kos, ki je ob rahli pomoči vetra skočil 129 metrov, kar je zadostovalo za sedmo mesto. Cene Prevc je ob podobnih razmerah v zraku pristal pri daljavi 128 metrov (11. mesto). Zato pa je veter ponagajal zlatima s tekme mešanih ekip Timiju Zajcu in Petru Prevcu, ki v poskusni seriji s 123 in 115 metri nista bila visoko. Najboljši skok je uspel Stefanu Kraftu, najdaljši pa Halvorju Egnerju Granerudu (132 metrov), ki je že na treningih kazal odlično formo. Prebuja se Nemec Markus Eisenbichler. Zlat s srednje skakalnice Rjoju Kobajaši je imel s 115 metri vsega 30. rezultat. Mesto Ime Dolžina Točke 1. KRAFT Stefan 127,5 65,1 2. GRANERUD Halvor Egner 132,0 64,3 3. EISENBICHLER Markus 127,0 62,2 4. FETTNER Manuel 129,0 61,4 5. JOHANSSON Robert 124,0 60,8 6. SCHMID Constantin 131,5 60,5 7. KOS Lovro 129,0 59,1 8. ZYLA Piotr 122,5 58,8 9. LINDVIK Marius 126,0 58,7 10. KLIMOV Evgeniy 119,5 58,6 11. PREVC Cene 128,0 57,7 12. TANDE Daniel Andre 125,0 57,2 13. PEIER Killian 127,5 55,9 14. ZAJC Timi 123,0 55,3 15. HUBER Daniel 123,5 53,7 15. KUBACKI Dawid 118,5 53,7 17. BOYD-CLOWES Mackenzie 118,5 53,3 18. GEIGER Karl 123,0 53,1 19. DESCHWANDEN Gregor 123,0 52,6 20. WASEK Pawel 115,0 50,9 21. PASCHKE Pius 120,0 50,2 22. STOCH Kamil 116,0 49,7 23. PREVC Peter 115,0 49,2

Napoved pred kvalifikacijami

V Džangdžjakovu je danes čas za kvalifikacije, ki ne bodo prevelika ovira za štiri slovenske skakalce, saj bo odpadlo le šest skakalcev. Naši orli so dobre predstave s srednje skakalnice prenesli tudi na veliko skakalnico, kar je dober obet.

Zlata medalja na tekmi mešanih ekip je dala dodaten zagon Petru Prevcu in Timiju Zajcu, ki sta se dobro znašla tudi ob prehodu na veliko napravo, na kateri bosta še dve tekmi, in sicer v soboto posamična in v ponedeljek ekipna.

Najizkušenejši Peter, ki je na manjši napravi za le pol točke izgubil bronasto medaljo, je prvi dan treningov vse še nekoliko preizkušal, dan pozneje pa z drugim in tretjim dosežkom dal vedeti, da ohranja vrhunsko formo.

Širok krog favoritov za medalje in junaka kvalifikacij

Zajc je slovenski skriti adut za medaljo na posamični tekmi. Videti je, da je povsem neobremenjen, kar je kazal tudi na skokih na treningu. Enkrat je bil drugi, dvakrat četrti, enkrat peti … Kaže mu zelo dobro, dobre skoke pa bo želel potrditi tudi na današnjih kvalifikacijah, ki se bodo začele ob 12. uri po našem času.

Timi Zajc je dobro razpoložen tudi na veliki skakalnici. Foto: Guliverimage

Na skokih na treningu je bil zelo dobro razpoložen Lovro Kos, ki ima raje večje naprave. Sicer je bilo videti, da ga je na srednji skakalnici začelo nekoliko "pobirati", a je dobil na večji skakalnici nov zagon in nanizal kar pet uvrstitev med najboljših deset.

Največji odmerek zadoščenja pa je zagotovo dobil Cene Prevc. Na srednji skakalnici je nesrečno izpadel, čeprav je imel boljše dosežke od Anžeta Laniška, glavni trener Robert Hrgota pa mu je za veliko napravo namenil vozovnico za kvalifikacije in tekme.

Na koncu sta se za četrto prosto mesto pomerila Kos in Lanišek, ki se ni prebil v krog najboljših. Njegova najboljša uvrstitev je bila zgolj deseto mesto, a to še ne pomeni, da je njegovega nastopanja na olimpijskih igrah konec. Hrgota je namreč dal vedeti, da se bo za mesto v moštvu za ekipno tekmo udaril z najslabšim na posamični preizkušnji.

Kdo bo osrednji junak današnjih kvalifikacij, je težko napovedati, saj je favoritov za najboljši dosežek kar nekaj. Na treningu so se proslavili zlati s srednje skakalnice Rjoju Kobajaši, srebrni Manuel Fettner, Halvor Egner Granerud, Daniel Tande, ki je zaradi pozitivnih testov na okužbo s koronavirusom prišel na igre naknadno, Stefan Kraft, Marius Lindvik in seveda slovenski orli.