Zelo razočarani Lanišek: To so samo izgovori, ki jih iščem in naštevam

Anže Lanišek ima na olimpijskih igrah težave in ne najde prave poti do dobrih skokov.

Peto mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala, zmaga v Ruki, tri druga mesta, eno tretje so bili podlaga pri Anžetu Lanišku za dober rezultat tudi na olimpijskih igrah v Pekingu. Povrhu vsega je bil lani na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu bronast na srednji skakalnici.

Zaradi naštetih dejstev je bil osrednji slovenski adut za vidnejšo uvrstitev tudi na prizorišču v Džangdžjakovu. A se mu je zalomilo že na manjši napravi, na kateri je na treningu med vsemi slovenskimi skakalci prikazal najslabše skoke. Zaradi kredita iz svetovnega pokala mu je glavni trener Robert Hrgota namenil vstopnico za tekmo na srednji skakalnici, na kateri je nato osvojil trinajsto mesto.

Lanišek izgubil interni boj, a ima še možnost za ekipno tekmo

Videti je bilo, da je pregriznil napetost na krstnih olimpijskih igrah in bo boljše predstave pokazal na večji napravi. A se tudi na njej ni proslavil. Najboljši dosežek je naredil pri četrtem skoku, pri katerem je pristal na desetem mestu . A to ni zadovoljilo njegovih apetitov.

Na koncu je izgubil interni boj z Lovrom Kosom, ki bo nastopil še na drugi olimpijski tekmi, ob njem pa bodo nastopili še zlata s tekme mešanih ekip Peter Prevc in Timi Zajc ter Cene Prevc, ki je dobro formo pokazal na manjši napravi, a je izgubil mesto za tekmo.

Glavni trener Robert Hrgota verjame, da se bo Lanišek do ekipne tekme sestavil.

"Peter je bil že vnaprej izbran, včeraj sem po treningu 'fiksiral' še Ceneta in Timija, danes pa sta imela borbo za četrto mesto Lovro in Anže. Priskakal si jo je Lovro, tako da je za veliko skakalnico ekipa znana. Se bo pa Anže potem za mesto na ekipni tekmi pomeril z najslabšim skakalcem s posamične tekme," je v pogovoru za STA o odločitvi za nastop v kvalifikacijah na veliki skakalnici dejal glavni trener Robert Hrgota.

"Vem, česa sem sposoben in zakaj sem tukaj. Vem, po kaj sem prišel. Ampak enostavno ..."

Nato se je dotaknil predstav Laniška, ki je v svetovnem pokalu na petem mestu najvišje uvrščeni Slovenec: "Nekako se ni izšlo od prvega skoka, potem pa se je to nalagalo. Še ni tisti pravi. To so sicer skoki za uvrstitev med deset, ampak so preostali člani naše reprezentance tako močni, da je težko priti v ekipo. Tako blizu, a tako daleč so še ti skoki. Mislim pa, da lahko zelo hitro preklopi, in še zmeraj verjamem, da se bo Anže do ekipne tekme zelo dobro sestavil. Je močan člen in na ekipnih tekmah je že pokazal, da ga potrebujemo."

Lanišek upa, da se bo uvrstil v ekipo za ponedeljkovo moštveno preizkušnjo.

Lanišek ima še eno priložnost, da si zagotovi nastop na olimpijskih igrah. Na ponedeljkovi ekipni tekmi, na kateri bo naša ekipa naskakovala novo medaljo na letošnjih igrah pod petimi krogi. Za zdaj je skakalna reprezentanca priskakala tri kolajne (zlata Urša Bogataj in bronasta Nika Križnar na srednji skakalnici ter zlata na tekmi mešanih ekip v sestavi Nika Križnar, Timi Zajc, Urša Bogataj in Peter Prevc).

"To so samo izgovori, ki jih iščem in naštevam. Ne bom se izgovarjal. Enostavno, če si zategnjen, ne moreš skočiti. Vem, česa sem sposoben in zakaj sem tukaj. Vem, po kaj sem prišel. Ampak enostavno ... Ne potegnem teh skokov iz sebe," je bil Lanišek po koncu četrtkovega treninga razumljivo zelo razočaran.