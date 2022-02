Ilka Štuhec na prvem treningu zelo rezervirana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švicarka Priska Nufer je bila najhitrejša na prvem treningu smuka na olimpijskih igrah v Pekingu, natančneje v Yanqingu. Od Slovenk je bila najhitrejša Maruša Ferk Saioni (+2,48) na 23. mestu, medtem ko se je Ilka Štuhec tako kot še nekatere druge rezervirano lotila proge Rock, v cilju je zaostala enajst sekund in pol in zasedla 44. mesto.

Štuhčeva je po celotni progi zaostajala. Po zadnjem, četrtem vmesnem času, na katerem je bila za vodilno že skoraj štiri sekunde, je le še rezervirano odsmučala do cilja in si nabrala še dodatnih osem sekund zaostanka. Mariborčanka se je na olimpijskih igrah zaradi bolečin v hrbtu odpovedala nastopu v superveleslalomu in moči hranila za torkov smuk (4.00).

Ferk Saionijeva je nastopila na superveleslalomu in zasedla 23. mesto, danes pa je prav tako končala na tem mestu z zaostankom 2,48 sekunde.

Danes najhitrejša Nuferjeva je 2704 metrov dolgo progo zmogla v času 1:33,47. Druga je bila Nemka Kira Weidle (+0,44), tretja pa Avstrijka Christine Scheyer (+0,67).

Sofia Goggia Foto: Guliverimage

Lara Gut-Behrami je bila šesta, Goggia 12.

Olimpijska zmagovalka v superveleslalomu Švicarka Lara Gut-Behrami je bila šesta z zaostankom 94 stotink sekunde, Američanka Mikaela Shiffrin je po ponesrečenih olimpijskih igrah z dvema odstopoma tokrat dosegla deveti čas (+1,33), dobitnica zlate kolajne v deskanju v paralelnem veleslalomu Čehinja Ester Ledecka pa je bila enajsta (+1,47).

Povratnica po poškodbi Italijanka Sofia Goggia je zasedla 12. mesto (+1,55). Najboljša smukačica te zime ter aktualna olimpijska prvakinja v tej disciplini je v Cortini d'Ampezzo pred tremi tedni grdo padla in si poškodovala koleno.

V nedeljo in ponedeljek bosta na progi Rock pred torkovim bojem za kolajne še dva treninga.