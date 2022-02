Američani spodnesli Kanadčane, Rusi za konec prvega dela s Čehi

Na uvodni sobotni tekmi moškega hokejskega turnirja sta se v skupini A pomerili ZDA in Kanada, s 4:2 so zmagali prvi, branilci srebra Nemci se po prvo zmago odpravljajo proti gostiteljem. V skupini B bo na sporedu zadnji krog predtekmovanja. Vodilni Rusi se bodo v slovanskem obračunu udarili s Čehi, olimpijski debitanti pa s Švico.

Uvodno srečanje drugega kroga skupine A olimpijskega turnirja v Pekingu je postreglo z obračunom ZDA in Kanade. Če bi v Pekingu nastopali tudi NHL-ovci, bi na delu videli hokejsko smetano, tako pa so priložnost dobili tudi hokejisti, ki igrajo v nižje kakovostnih ligah, mnogi so del univerzitetnih tekmovanj.

Kanadčani so povedli že po dobri minuti igre, a je eden od štirih Američanov, ki si kruh služijo v Kontinentalni hokejski ligi, Andy Mielle že minuto zatem izenačil, ob koncu prve tretjine so Američani povedli, v začetku drugega dela zvišali na 3:1, Corban Knight pa je še pred drugim odmorom kljub igralcu manj znižal in napovedal napetih zadnjih 20 minut. V teh je Kenny Agostino, sicer soigralec Mielleja pri Torpedu iz Nižnega Novgoroda, postavil končnih 4:2 za ZDA.

V tej skupini bodo presenetljivi olimpijski podprvaki iz Pjongčanga Nemci palice prekrižali z domačini Kitajci, ki nastopajo s skoraj celotno zasedbo KHL-ovca Kunlun Red Star, v kateri je kopica naturaliziranih hokejistov.

Rusi za konec predtekmovanja s Čehi Ruski olimpijski komite bo predtekmovanje končal s tekmo proti Čehom. Foto: Reuters

Danes se bo končalo predtekmovanje v skupini B, v kateri so si branilci naslova iz Rusije že zagotovili prvo mesto.

Tretjo zmago bodo lovili proti Čehom, na drugi tekmi pa si bosta nasproti stali olimpijska debitantka Danska in Švica. Skandinavci že imajo eno zmago, premagali so Čehe, Švicarji so pri točki, ki so jo osvojili po porazu s Češko.

Kako v četrtfinale? Četrtfinale si zagotovijo zmagovalci vsake od treh skupin in najboljša drugouvrščena ekipa, preostali odigrajo dodatno tekmo za preostale štiri četrtfinalne vstopnice. Dodatni boji za kvalifikacije bodo 15. februarja, četrtfinalni obračuni 16., polfinale 18., tekma za tretje mesto 19., finale pa 20. februarja.