Rusinjam naslov v tekaški štafeti na OI v Pekingu

Julija Stupak, Natalija Neprjajeva, Tatjana Sorina in Veronika Stepanova so osvojile zlato medaljo za Ruski olimpijski komite v štafeti 4 x 5 km na olimpijskih igrah v Pekingu. Druge so bile presenetljivo smučarske tekačice iz Nemčije z 18,2 sekunde zaostanka, tretje pa Švedinje (+20,7).

Nemke Katherine Sauerbrey, Katharina Hennig, Victoria Carl in Sofie Krehl so presenetile tekmice ter bile dolgo celo v igri za zlato. Krehlova je bila še v zadnji predaji nekaj časa pred Stepanovo, ki pa je v drugem krogu zadnje predaje pospešila in ji Nemka ni mogla več slediti.

Krehlova je bila povsem na koncu z močmi, a je v ciljni ravnini ohranila nekaj prednosti za srebrno medaljo svoje ekipe. V ozadju so namreč v zadnji predaji vse bolj pritiskale predstavnice treh skandinavskih držav.

Švedinja Jonna Sundling, zmagovalka olimpijske sprinterske preizkušnje, je v samem finišu unovčila svoje sposobnosti z najkrajše razdalje in ugnala Finko Kristo Parmakoski za pet desetink.

Za Švedsko je sicer začela najboljša sprinterka zime v svetovnem pokalu in srebrna s posamične tekme na OI Maja Dahlqvist, za njo sta bili v smučini še Ebba Andersson in Frida Karlsson. Švedinje in Finke pa so se še pred zaključkom otresle Norvežank.

Za branilke naslova je nastopila tudi Therese Johaug v drugi predaji, a so Norvežanke ostale v zaključku brez boja za bron na petem mestu, še 7,6 sekund za četrtimi Finkami. Johaugova je na teh OI že osvojila dve zlati medalji na razdaljah, tokrat je tako ostala praznih rok.

Slovenk ni bilo

Slovenija ni nastopila na štafetni tekmi, ker se Anamarija Lampič in Eva Urevc, ta je imela v zadnjem mesecu veliko težav zaradi koronavirusa, pripravljata na ekipni sprint prihodnji teden. Lani sta na svetovnem prvenstvu osvojili bronasto medaljo.

* Smučarski tek, štafeta 4 X 5 km, ženske:

ZLATO: Ruski olimpijski komite

SREBRO: Nemčija

BRON: Švedska