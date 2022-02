Jakov Fak in Lovro Planko na zasledovanje, brata Boe na stopničkah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V norveškem taboru spet praznujejo, tokrat sta razlog zlata in bronasta medalja bratov Johannesa Thingnesa in Tarjeija Boeja, s srebrom Quentina Fillona Mailleta pa so zadovoljni tudi Francozi.

V slovenskem taboru tudi danes niso dočakali šampionskega prebujenja Jakov Faka, ki je z enim zgrešenim strelom ter minuto in 47 sekundami zaostanka za zmagovalcem zasedel 26. mesto. Navdušil pa je mladi olimpijski debitant Lovro Planko, ki se je z 42. mesto (+2:21,9/2) uvrstil na nedeljsko zasledovalno tekmo. To je za dve mesti zgrešil Miha Dovžan (+ 2:52,7/2), ki je končal na 62. mestu, Rok Tršan (+ 3:45,9/1) pa je bil 86.

J. T. Boe in Fillon Maillet sta bila danes najhitrejša tekača, Fak pa je imel 38. čas teka. Planko pa 46. Dovžan je bil na progi 75., je pa imel predvsem zaradi drugega strelskega postanka, na katerem je v rafalu ustrelil "ničlo" danes tretji najhitrejši čas streljanja.

28-letni norveški as J. T. Boe je prišel še do tretjega odličja na teh olimpijskih igrah, pred današnjo zmago je bil zlat še z mešano norveško štafeto ter bronast na 20-kilometrski posamični tekmi. Na tej je zmagal Fillon Maillet, ki ima zdaj v zbirki pekinško zlato in dve srebri, tudi ta je bil namreč član mešane francoske štafete, ki je pred dnevi zaostala le za norveško.

Peking 2022, sprint, potek tekme: Končni vrstni red:

1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 24:00,4/1

2. Quentin Fillon Maillet (Fra) + 25,5/1

3. Tarjei Boe (Nor) 38,9/1

4. Maksim Cvetkov (ROK) 40,6/

5. Sebastian Samuelsson (Šve) 52,0/1

6. Martin Ponsiluoma (Šve) 53,7/2

7. Sturla Holm Laegreid (Nor) 1:02,3/2

8. Benedikt Doll (Nem) 1:05,0/1

9. Emilien Jacquelin (Fra) 1:05,9/2

10. Anton Smolski (Blr) 1:12,5/1

…

26. Jakov Fak (Slo) 1:47,6/1

42. Lovro Planko (Slo)2:21,9/2

63. Miha Dovžan (Slo) 2:52,7/2

86. Rok Tršan (Slo) 3:45,3/1 Drugo streljanje (stoje):

Zgrešenih strelov je na drugem postanku veliko več, odlično pa se je odrezal Rus Maksim Cvetkov, ki se proti cilju odpravlja s popolnim strelskim izkupičkom. J. T. Boe je moral enkrat v kazenski krog. Fillon Maillet je bil tokrat natančen, z Boejem pa sta na progi dovolj hitra, da sta vsak s po enim kazenskim krogom vseeno uvrščena pred Cvetkovim. Jakov Fak je moral enkrat v kazenski krog, za vodilnim Boejem ima 1:23 zaostanka. Miha Dovžan je v rafalu pobelil vseh pet tarč, vseeno za vodilnim zaostaja dve minuti in osem sekund. Lovru Planku se je v drugo roka zatresla dvakrat, po dveh kazenskih krogih je njegov zaostanek za vodilnim narasel na 1:55. Rok Tršan je zgrešil enkrat, njegov zaostanek je 2:22. Prvo streljanje (leže):

Za zdaj vodi Johannes Thingnes Boe, ki je pobelil vseh pet tarč, po dvakrat pa sta morala v kazenski krog njegov rojak Christiansen in Rus Loginov, ki sta tako bržčas že izpadla iz boja za odličja. Tudi Fillon Maillet je moral enkrat v kazenski krog. Jakov Fak je na prvem obisku strelišča pobelil vseh pet tarč, za najhitrejšim pa ima dobrih 45 sekund zaostanka. Miha Dovžan mora dvakrat v kazenski krog, za vodilnim ima zdaj minuto in pol zaostanka. Lovro Planko je z vsemi zadetimi streli za Boejem zaostal 49 sekund. Brezhibno je stzreljal tudi Rok Tršan, ki za vodilnim zaostaja 55 sekund. Start:

Tekma se je začela, prvi se je na progo pognal Estonec Kalev Ermints, 30 sekund za njim pa že prvi Francoz Simon Desthieux. Kot 16. in 18. sta startala tudi dva izmed največjih favoritov za zlato kolajno, Norvežan Johannes Thingnes Boe in Francoz Quentin Fillon Maillet. Startal je tudi prvi od Slovencev Jakov Fak (29.). Kot 38. je startal tudi Miha Dovžan. Lovro Planko je startal kot 75., Rok Tršan pa 86. Startalo je 94 tekmovalcev.

