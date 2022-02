Hčerki obljubil, da bo dober. "To je bila najtežja naloga. Preostalo je lažje izvedljivo."

Fak, oče treh hčera, je razkril, da imajo doma navado, da se mora ob odhodu na tekmovanja posloviti od vsake posebej, najstarejši pa je moral pred potjo v Peking tudi obljubiti, da bo "dober in se tudi hitro vrnil". "To je bila najtežja naloga. Preostalo je lažje izvedljivo, a kot vsak oče moraš svojo vlogo oddelati," je zapisal Fak. Svoje četrte olimpijske igre bi moral odpreti že v soboto na tekmi mešanih štafet, a ni dočakal nastopa.

Človek za velike tekme

Na svoje četrte olimpijske igre je prišel zelo motiviran, pa čeprav mu potek sezone ni dal razloga za optimizem. A kot je 34-letni biatlonec iz Mrkopalja v imenitni karieri že večkrat dokazal, se zna zbrati takrat, ko je to najpomembneje. Oznake "človek za velike tekme" se je vselej otepal, pa vendarle je z dvema naslovoma svetovnega prvaka (Ruhpolding 2012 in Kontiolahti 2015) in dvema olimpijskima medaljama (bron v Vancouvru 2010 in srebro v Pjongčangu 2018) dokazal, da je prav to.

Letos je v Peking pripotoval s precej slabo popotnico, v svetovnem pokalu je dobro predstavo pokazal le na zasledovalni tekmi v Ruhpoldingu, na kateri se je z 39. mesta prebil na končno osmo. "Sezona je slaba. Če sem povsem iskren, sem bil do zdaj glede teka lahko zadovoljen le z eno tekmo, s tisto zasledovalno v Ruhpoldingu. Vendar pa, če sem imel tam drugi čas dneva, to pomeni, da zmorem," je priznal. Prav njegova tekaška forma je bila v tej sezoni daleč pod povprečjem.

Velika uganka

"Motivacija je na visoki ravni, maksimalno se bom potrudil, da bom čim bolje zastopal Slovenijo in da se bomo spet skupaj veselili." Foto: OKS A pravega razloga za to stanje v slovenskem taboru niso odkrili, kar je bil dodaten razlog za skrb. Tudi sam si je s tem vprašanjem belil glavo. Le zakaj ni mogel predstave iz Ruhpoldinga ponoviti tudi na preostalih tekmah, se je spraševal. "To je tudi zame velika uganka. Težko je najti neko oprijemljivo stvar, preprosto takšna stanja včasih zahtevajo svoj čas in dober premislek," je zapisal Fak, ki po dobrem predolimpijskem treningu na Pokljuki vendarle upa, da bo na olimpijskih igrah normalno tekel in pokazal tisto, kar zmore.

Polomija na vseh področjih

"Nikakor pa si ne želim, da bi imel takšne nastope kot na večini letošnjih tekem, ko je bila polomija na vseh področjih, tako tekaško kot strelsko. Zavedam se, da zmorem in kaj zmorem. Meni je to popolnoma jasno. Pridejo pa trenutki, ki jih je težko razložiti in jih razumeti. Če ni ničesar oprijemljivega, da lahko rečeš, to je zagotovo to, je še večji problem. Včasih se zgodijo tudi določene anomalije, ki so mi, če sem čisto iskren, nerazumljive. Pa tudi vsem drugim," je bil povsem odkrit slovenski šampion.

Kar je bilo, je bilo

V težavnih časih ni izgubil volje, skozi takšna obdobja se je treba prebiti z vztrajnostjo in zaupanjem vase, pravi. "Saj kaj drugega niti ne moreš. Kar je bilo, je bilo. V karieri sem osvojil dva naslova svetovnega prvaka, dve olimpijski kolajni, dosegal zmage in vrhunske rezultate v svetovnem pokalu. Verjamem vase. Osredotočen sem na šport in svoj nastop. Vse bom podredil temu. Tudi če nihče drug ne bi verjel, da lahko dosežem dober rezultat, ga jaz moram, saj drugače vse skupaj nima smisla."

"Maksimalno se bom potrudil, da bom čim bolje zastopal Slovenijo"

Jutri ga čaka najdaljša biatlonska tekma, 20-kilometrska posamična preizkušnja, na kateri je še posebej pomembno dobro streljanje, saj vsak zgrešen strel tekmovalcu prinese minuti časovnega pribitka. Prav v tej zahtevni disciplini je osvojil svoj prvi naslov svetovnega prvaka in v Južni Koreji srebrno olimpijsko medaljo. "Želim si, da bi z vsemi elementi opravil odlično. To bo osnova za dober rezultat," je še zapisal slovensko-hrvaški as in dodal: "Vsak dan, ko se zbudim, uživam v tem, kar počnem. Tudi ko ti ne gre, je treba vztrajati. Motivacija je na visoki ravni, maksimalno se bom potrudil, da bom čim bolje zastopal Slovenijo in da se bomo spet skupaj veselili. Vaša podpora mi pomeni veliko, kar menim, da če ljudje stojijo za mano, jaz stojim pred njimi."

Biatlonski spored na OI v Pekingu 2022: Sobota, 5. februar:

mešana štafeta (moški + ženske) Ponedeljek, 7. februar:

posamično, 15 km (ženske) Torek, 8. februar:

9.30, posamično, 20 km (moški) Petek, 11. februar:

10.00, sprint, 7,5 km (ženske) Sobota, 12. februar:

10.00, sprint, 10 km (moški) Nedelja, 13. februar:

10.00, zasledovanje, 10 km (ženske)

11.45, zasledovanje, 12,5 km (moški) Torek, 15. februar:

10.00, štafeta, 4 x 7,5 km (moški) Sreda, 16. februar:

8.45, štafeta, 4 x 6 km (ženske) Petek, 18. februar:

10.00, skupinski start, 15 km (moški) Sobota, 19. februar:

10.00, skupinski start, 12,5 km (ženske)

