Oprema slovenskih skakalcev na tapeti: Pozorni smo

Na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu je v skakalnem svetu odmevala tekma mešanih ekip, na kateri so zaradi nepravilnih dresov diskvalificirali skakalke tudi iz največjih skakalnic nacij. Glavni trener slovenske moške reprezentance Robert Hrgota podpira stroge kontrole in verjame v poštenost. Tudi slovenski tabor je deležen veliko protestov zaradi določenih kosov svoje opreme, a so na varni strani, izpostavlja prvi mož stroke.

Ko je glavna kontrolorka opreme pri ženskih skokih Agnieszka Baczkowska zaradi nepravilne opreme na tekmi mešanih ekip diskvalificirala pet skakalk, se je v smučarskih skokih dvignilo ogromno prahu. Priča smo bili ostrim debatam. Nekateri so se pritoževali nad drugačnim načinom merjenja, spet drugi, da se tovrstne diskvalifikacije ne bi smele dogajati na največjem zimskem dogodku, tretji so podprli potezo kontrolorjev opreme, saj se zavzemajo za čistost v športu.

Glavni trener moške reprezentance Robert Hrgota je na prizorišču olimpijskih iger v pogovoru za STA poudaril, da je presenečen nad debatami, ki so se sprožile po tem dogodku.

Težave z odstopanjem na ponedeljkovi mešani ekipni tekmi je imela tudi naša zlata Urša Bogataj, ki je imela v skakalnem žargonu prekratek dres oz. "premalo nogo". Tu so bila odstopanja res minimalna in dvakratna olimpijska prvakinja je lahko pred drugo serijo vse skupaj popravila. Pri preostalih so bila odstopanja precej večja od nekaj centimetrov. Pri eni skakalki celo deset centimetrov, je izpostavila Baczkowska.

"Veliko protestov zaradi določenih kosov naše opreme"

"Presenečen sem, ker so oni presenečeni, da so bili diskvalificirani. Roko na srce, določeni dresi so bili zelo veliki, preveliki. Preseneča me, ker se govori, da se na olimpijskih igrah ne smejo dogajati diskvalifikacije. Tega ne razumem, na vsaki tekmi je treba biti pošten. Če si pripravljen tako goljufati na olimpijskih igrah, potem moraš biti tudi pripravljen na diskvalifikacije. Delo na olimpijskih igrah je bilo opravljeno korektno, se pa strinjam, da bi se to lahko uredilo prej. Stojim za tem, da so bile diskvalifikacije upravičene, in to podpiram," je dejal Hrgota.

Robert Hrgota verjame v čistost slovenske opreme. Foto: Anže Malovrh/STA

V tej sezoni je bila večkrat na tapeti tudi slovenska moška reprezentanca. Zlasti, ko so se vrstili uspehi. Za vsakim dobrim konjem se vedno praši, pravi pregovor. In nič drugače ni bilo v slovenskem primeru. Spomnimo se, kako so prepovedali uporabo vezi Petra Slatnarja, ki so sicer le prilagoditev obstoječih in so jih odgovornim deloma že predstavili pred več leti, kar je nekoliko iz tira vrglo recimo Anžeta Laniška.

"Naša oprema je korektna. Na vsaki tekmi do zdaj so nas preverili, testirali. Glede na to, da je tudi veliko protestov zaradi določenih kosov naše opreme, moramo biti še toliko bolj pozorni. Smo na varni strani, mogoče pri kom še preveč. Nihče si ne bo imel kaj očitati, da je goljufal. Vemo, da če skočiš, si lahko tudi s tako opremo v vrhu oziroma zmagaš," je za STA še dejal Hrgota.