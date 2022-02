Najboljša hitrostna drsalca sta se zapletla v spor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nils van der Poel in Patrick Roest

Nils van der Poel (desno) je nizozemski ekipi očital, da so podkupili pripravljavca ledu.

Nils van der Poel (desno) je nizozemski ekipi očital, da so podkupili pripravljavca ledu. Foto: Guliverimage

Švedski hitrostni drsalec Nils van der Poel in njegov nizozemski tekmec Patrick Roest, ki sta tako na 5000 kot na 10.000-metrski preizkušnji v Pekingu stala na prvih dveh stopničkah zmagovalnega odra, sta se zapletla v spor. Šved je nizozemski ekipi očital, da so podkupili pripravljavca ledu. Nizozemec pa ga je obtožil nespoštovanja do tekmecev.