Cas odloča o olimpijski usodi ruske najstnice

Pri 15-letnici, ki je pred dnevi s sotekmovalci osvojila zlato medaljo v ekipni konkurenci, so pred igrami potrdili navzočnost zdravila trimetazidin, metaboličnega sredstva, ki se predpisuje za zdravljenje angine in vrtoglavice. Svetovna protidopinška agencija (Wada) ga je prepovedala, ker lahko poveča učinkovitost pretoka krvi in prispeva k vzdržljivosti.

Po poročanju ruskih medijev je ta test tudi vzrok za zamudo pri podelitvi medalj v ekipnem tekmovanju. Poleg Rusov so medalje v ponedeljek osvojili še Američani na drugem ter Japonci na tretjem mestu.

Mednarodna agencija za dopinške teste (Ita) je danes potrdila, da je bila Valijeva pred šestimi tedni na ruskem državnem prvenstvu v Sankt Peterburgu pozitivna na prepovedano snov trimetazidin.

Pozitiven test označili dan po ekipnem zlatu

Pozitiven test je laboratorij na Švedskem označil šele v torek - dan po tem, ko je Valijeva pomagala Rusom zmagati v ekipnem tekmovanju in le nekaj ur pred podelitvijo medalj, ki je bila nato prestavljena. Ali bodo Rusi izgubili zlato kolajno v ekipnem tekmovanju, bo znano naknadno. V tem primeru bi bronasto medaljo osvojili Kanadčani.

CAS bo moral odločiti hitro. Foto: Guliverimage

Ruska protidopinška agencija je po potrjenem testu decembra lani Valijevi začasno prepovedala nastopati, vendar 9. februarja letos prepoved umaknila in ji tako odprla pot na olimpijske igre.

Cas bo moral odločiti hitro

Na zahtevo Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Ita zdaj tej odločitvi nasprotuje. Mok upa, da bo Cas - na teh igrah delujeta dve hitri arbitraži ravno za takšne nujne primere - odločil še pred torkovimi nastopi žensk v kratkem programu. "Zadevo želimo pospešiti, kolikor je mogoče," je danes dejal tiskovni predstavnik Moka Mark Adams.

Evropska prvakinja Valijeva velja za veliko favoritinjo torkove tekme, potem ko je to sezono prejela rekordne ocene in na olimpijskih igrah kot prva ženska izvedla štirikratni skok.